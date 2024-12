Vývoz ruského plynu do Evropy plynovody stoupl letos o 13 procent

Ruský energetický gigant Gazprom zvýšil v letošním roce vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů o 13 procent na zhruba 32 miliard metrů krychlových. Vyplývá to z výpočtů agentury Reuters. To je o něco více než činily dodávky do Číny, kam Gazprom dodal 31 miliard metrů krychlových plynu.