Takřka přesně před rokem Wikov koupil dva kanadské strojírenské podniky PREP a Wessex Precision Machining, které se stejně jako Wichterleho skupina zaměřují na průmyslové převodovky. Nyní k nim přidává společnost Havlik Gear, která má odběratele zejména v oblasti těžebního průmyslu, a to jak mezi těžaři plynu a ropy, tak uhlí. Jejím typickým produktem jsou mohutná ozubená kola, a to až do průměru 14 metrů.

„Havlik Gear – v současnosti již pod názvem Wikov Gear Canada – výborně doplňuje technologické a výrobní kapacity, které již v Kanadě máme. Naším záměrem tak bude maximálně využít tamní výrobní i obchodní synergie. Další expanze bude pravděpodobně pokračovat směrem do Spojených států,“ řekl pro e15 Wichterle.