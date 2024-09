Zkrachovalá huť Liberty Ostrava propustí dalších asi 120 lidí, výpovědi rozdá v říjnu. Dotkne se to válcoven, údržby, dopravy a obslužných profesí. Firma to v pátek sdělila v tiskové zprávě. Minulý měsíc podnik začal odstavovat koksovnu a dal výpovědi zhruba 1600 zaměstnancům, do té doby měla firma zhruba 4000 pracovníků.