Značka Volkswagenu, která v Číně poráží Škodu Auto, se prodává i v Česku. Dovoz zajišťuje AAA Auto
Na českém trhu se objevila značka, o které se zatím mluvilo spíše v souvislosti s Čínou, píše server Auto.cz. Volkswagen Jetta, původně určená výhradně pro tamní zákazníky, dorazila i do Česka – a to nikoli prostřednictvím oficiálního zastoupení Volkswagenu, ale díky síti AAA Auto, největšímu tuzemskému prodejci ojetých vozů. Firma se rozhodla rozšířit své portfolio o nové vozy z čínského trhu, které nabízí jako zcela nové kusy. Jetta v Číně dokonce poráží
Volkswagen založil značku Jetta v roce 2019 s cílem nabídnout cenově dostupnější vozy než tradiční modely koncernu. Značka vznikla v rámci společného podniku Volkswagenu a čínského FAW (60 procent FAW, 40 procent VW) a měla oslovit zákazníky, kteří chtějí „vstupní modely do světa individuální mobility“.
Jetta v Číně poráží Škodu Auto
Na čínském trhu se Jetta rychle uchytila. Vloni prodala přes 120 tisíc aut, zatímco například Škoda, která v Číně hraje podobnou roli, prodala jen zhruba 17 tisíc.
Dva modely i pro český trh AAA Auto nyní do Česka dováží dva modely Jetty – SUV VS5 a větší SUV VS7. Nejde o ojetiny, ale o nové vozy přímo z čínské výroby.
Model Jetta VS7, který v Česku vyjde na 759 999 korun, využívá dobře známou techniku koncernu Volkswagen. Pod kapotou má motor 1.4 TSI (110 kW) kombinovaný se sedmistupňovým automatem DSG. V nabídce je ve výbavě Flagship Edition, zahrnující mimo jiné automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, panoramatickou střechu, elektricky ovládaná kožená sedadla či virtuální kokpit.
Menší Jetta VS5 stojí od 569 999 korun a využívá stejný motor, tentokrát spojený s pětistupňovým manuálem. Oba modely jsou postavené na známých koncernových platformách – VS5 sdílí techniku se Seatem Ateca, větší VS7 je blízký Škodě Kodiaq. Redakce webu Auto.cz provedla test těchto vozů.
Servis, záruka a náhradní díly v režii AAA Auto
Servis a záruka v režii českého dovozce AAA Auto zatím nabízí tříletou záruku, u dalších vozů plánuje přechod na pětiletou. Servis zajišťuje vlastní síť a spolupracuje s partnery AutoCentrum. Náhradní díly jsou podle společnosti dostupné prostřednictvím standardních distribučních kanálů.
„Nejde o oficiální import Volkswagenu, ale o plnohodnotnou nabídku nových vozů pro zákazníky, kteří hledají dostupné SUV s evropskou technikou,“ uvedl zástupce dovozce během prezentace.
Jetta míří i mimo Čínu Volkswagen mezitím potvrdil, že značku Jetta plánuje oficiálně exportovat mimo Čínu. Prvními trhy budou státy střední Asie, zatím ale nebyl potvrzen vstup do Evropské unie.
Český experiment AAA Auto tak může posloužit jako test, jak evropský zákazník přijme koncernové auto z čínské produkce pod méně známou značkou. V době, kdy se automobilky snaží hledat nové cesty k dostupným modelům, může být i tato alternativa zajímavým signálem o tom, jak se mění globální strategie Volkswagenu.
GALERIE: Čínský BYD chystá elektromobil pod 400 tisíc