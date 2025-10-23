Inovativní firmy ušetří miliony korun ročně na daních. ANO chce úlevy ještě více zatraktivnit
Počínaje lednem začíná platit sleva na dani z příjmů, která hlavně malým a středním firmám přihraje až miliony korun ročně na posílení týmů nebo investice. Novela zákona schválená parlamentem a podepsaná prezidentem umožní odečíst si výdaje na výzkum a vývoj od základu daně až do výše 150 procent uznatelných nákladů.
Nový odpočet má pomoci podnikům z oblasti technologií, strojírenství, IT či výroby. Například startup vyvíjející software získá finance na rozšíření týmu vývojářů. Výrobní podnik si sníží náklady na modernizaci linky a rodinná firma bude moci investovat do ekologičtějších obalů. Ve všech případech jde o nástroj, který má přímý dopad na cash flow i konkurenceschopnost inovativních firem.
Pro české startupy jsou největšími bariérami rozvoje právě daňové zatížení, administrativa a regulace a problematika pracovněprávních vztahů. Ukázal to aktuální průzkum. Začínající podniky tak vyslaly jasný signál nové vládě, na co by se měla zaměřit.
Na odpočet bude až pět let
Daňový odpočet na výzkum a vývoj, který je jedním nejdůležitějších nástrojů pro podporu soukromého sektoru, funguje v Česku už delší dobu. Nová pravidla ale úspory zvýší. „Umožní firmám legálně snížit daňovou povinnost o stovky tisíc až miliony korun ročně. Zvýšená sazba 150 procent do výše 50 milionů korun tento efekt ještě posiluje – zejména pro malé a střední podniky, které realizují projekty v nižších objemech,“ říká daňová poradkyně společnosti BDO Hana Veselá.
Princip odpočtu je jednoduchý: firma si může výdaje na výzkum a vývoj odečíst od základu daně dvakrát. Jednou jako běžné náklady, podruhé jako zvláštní daňovou úlevu. Výsledkem je významné snížení daně z příjmů. Typicky se takto uplatňují osobní náklady na zaměstnance, odpisy dlouhodobého majetku, materiál nebo energie spotřebované na projekt.
Pokud menší a středně velké firmy investují do výzkumu a vývoje jednotky nebo desítky milionů korun, získají tak díky nárůstu částky odpočtu ještě vyšší daňovou úsporu než doposud.
Novela také prodlužuje dobu, po kterou lze odpočet uplatnit. Pokud podnik nevykáže dostatečný zisk, přesněji daňový základ, a nemůže odpočet využít okamžitě, bude mít od ledna až pět let na jeho uplatnění. Dosud to byly tři roky. Změnu podle Veselé ocení především firmy, které investují do náročných projektů s delší návratností.
Startupy chtějí do zahraničí
Pro rozvoj českých startupů jsou nejvýraznějšími bariérami rozvoje právě daňové zatížení, administrativa a regulace a problematika pracovněprávních vztahů. Třetina startupů proto zvažuje přesun svého sídla do zahraničí nebo to už udělala. Ukázal to průzkum mezi 222 českými startupisty a investory, který v pondělí představili zástupci České startupové asociace (ČSA), Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu.
Daňové zatížení představuje významnou bariéru pro 72 procent respondentů. Nejčastěji zmiňovali zdanění práce společně s vysokými odvody, s čímž mají nejvíce potíží startupy v rané fázi. Druhou největší překážkou jsou podle více než dvou třetin dotázaných administrativa a regulace, hlavně nedostatečná digitalizace státní správy, složité účetnictví a reporting pro potřeby státu.
„Máme tak na širokém vzorku respondentů potvrzeno, na co se s novou vládou zaměřit, abychom kvalitu českého startupového prostředí dostali z evropských spodních pater mezi ty nejlepší země,“ říká šéf ČSA Martin Jiránek.
ANO slibuje lákavější úlevy
Hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby a sestavuje novou vládu, hodlá systém daňových úlev na výzkum a vývoj více otevřít. „Klesající zájem o využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj ze strany firem signalizuje nízkou atraktivitu tohoto nástroje. Příčinou je nejistota ohledně uznatelnosti nákladů, různý přístup kontrolních orgánů v regionech a krátký časový horizont pro uplatnění odpočtů, který neodpovídá délce životního cyklu technologických projektů,“ píše uskupení ve své hospodářské strategii. Zmiňuje ale aktuální tříletou lhůtu pro odpočet, kterou nová úprava prodlužuje o dva roky.
Podle ANO zároveň Česku chybí legislativní rámec pro moderní inovační nástroje na bázi cílených daňových pobídek na investice do startupů. To údajně snižuje zájem zahraničního rizikového kapitálu o české inovační projekty. Změny v oblasti odpočtů a podpůrných nástrojů pro zapojení privátních peněz do výzkumných projektů slibuje ANO prosadit příští rok.