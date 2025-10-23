Pardubický obchoďák Grand koupila PSN hned dvakrát. Teď ho otevírá po rekonstrukci za půl miliardy
Obchodní dům Grand rekonstruovala developerská společnost PSN poslední dva roky spolu se studiem Opočenský Valouch architekti. Teď jej otevírá veřejnosti.
Navrhoval ho Josef Gočár, což ho řadí mezi nejvýznamnější památky Pardubic. Nyní dostal tamní funkcionalistický palác Grand novou podobu. Developerská společnost PSN do něj investovala půl miliardy korun, přizvala architektonické studio Opočenský Valouch architekti (OVA) a ve čtvrtek ho otevírá jako nové obchodní centrum.
„Ambicí bylo vytvořit z Grandu prostor, který se stane přirozenou součástí městského života,“ říká k dvouleté rekonstrukci ředitel pardubické pobočky PSN Ondřej Heřman. Nově se tu nachází 3,5 tisíce metrů čtverečních ploch pro obchody a služby a také hala s restauracemi. Jsou tu například také coworkingové prostory. Grand ale prošel nejen rekonstrukcí, přibyla zcela nová prosklená hala, kterou zdobí lustr Memento Mori od Maxima Velčovského ze sklářské dílny Lasvitu.
„Chtěli jsme, aby nešlo jen o komerční prostor, ale i kulturní zážitek. Proto jsme pracovali s původními materiály, jako je mramor, geometrická dlažba nebo svítidla. Doplnili jsme je o současné prvky, které vracejí Grand do života. Návštěvník by tak měl cítit dotek historie v kontextu dnešní doby,“ vysvětluje Jiří Opočenský z ateliéru OVA.
Dvakrát do jedné řeky
PSN koupila dům před čtyřmi roky. V minulosti už ho ale vlastnila. V devadesátých letech původní ubytovací a společenské prostory nahradily právě obchody. PSN ho ale prodala, poté začal Grand chátrat. „Když se nám znovu naskytla možnost budovu koupit, rádi jsme ji využili,“ uvedl už dříve Heřman.
Společnost PSN funguje v Česku od začátku devadesátých let a specializuje se zejména na rekonstrukce historických domů, ať už na pražských Vinohradech, Žižkově, v Nuslích, Podolí či v Břevnově. Zároveň ale staví i vlastní projekty, jako je například projekt Brno Jedna na tamním brownfieldu po Jihomoravské plynárně. Společnost také některé nemovitosti spravuje. Mezi takové patří i Tančící dům nebo Dům módy na Václavském náměstí.