Další vládní akciová pumpa. Trumpova administrativa jedná s firmami v oblasti kvantových počítačů
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná s několika společnostmi zaměřenými na kvantové počítače o tom, že by ministerstvu obchodu poskytly majetkové podíly výměnou za federální podporu. Informoval o tom deník The Wall Street Journal s odkazem na anonymní zdroje obeznámené s jednáním.
Podle listu se jednání týká společností IonQ, Rigetti Computing a D-Wave Quantum. Další firmy, například Quantum Computing Inc. a Atom Computing, zvažují podobné dohody.
Akcie firem IonQ a D-Wave ve čtvrtek v ranním obchodování vzrostly o devět procent, Rigetti přidala sedm procent a Quantum Computing posílila o 11 procent.
Zpráva zapadá do nedávné snahy Washingtonu získávat podíly ve strategických podnicích, které jsou považovány za klíčové pro národní bezpečnost USA – zejména pokud jsou financovány z veřejných peněz.
Začalo to těžařem
Jedním z prvních příkladů této praxe během druhého Trumpova období byla investice ministerstva obrany ve výši 400 milionů dolarů do společnosti MP Materials, amerického těžaře vzácných zemin, za přibližně patnáctiprocentní podíl. O měsíc později vláda získala zhruba desetiprocentní podíl ve firmě Intel, jediném americkém výrobci pokročilých procesorů pro umělou inteligenci vyráběných na domácí půdě.
Podle Wall Street Journal by podíly ve společnostech vyvíjejících kvantové počítače byly spojeny s minimálními granty ve výši 10 milionů dolarů na firmu. O financování se mají ucházet i další technologické společnosti.
Washington mění přístup k zásahům do ekonomiky
Rostoucí ochota americké vlády získávat podíly v soukromých firmách je v posledních desetiletích bezprecedentní – zvláště mimo období finanční krize. Naznačuje to posun k větším státním zásahům do vybraných odvětví.
Ministr financí Scott Bessent však v nedávném rozhovoru pro CNBC uvedl, že vláda nebude vstupovat do „nestrategických“ sektorů. „Musíme být velmi opatrní, abychom nepřekročili meze,“ řekl. Trump i ministr obchodu Howard Lutnick argumentují, že pokud státní peníze přispěly k růstu určité firmy, měla by vláda těžit i z jejího úspěchu.
Zacílení na kvantové počítače, polovodiče či na vzácné zeminy odráží snahu Washingtonu posílit konkurenceschopnost vůči Číně v oblastech s klíčovým technologickým a ekonomickým významem.
Cílené kroky
Podíl USA ve společnosti MP Materials následoval poté, co Čína omezila vývoz vzácných zemin, které jsou nezbytné pro výrobu moderních technologií. Podpora Intelu zase souvisí s americkým úsilím o rozvoj domácího polovodičového průmyslu – klíčového pro soupeření v oblasti umělé inteligence.
Kvantové počítače, které využívají principy kvantové mechaniky k řešení úloh mimo možnosti dnešních superpočítačů, jsou podle analytiků považovány za další strategicky zásadní technologii s obrovskými ekonomickými i bezpečnostními dopady.
Odborníci očekávají, že tato pokročilá technologie by mohla revolučně proměnit obory jako medicína, finance či materiálové inženýrství – a zároveň představovat zásadní kyberbezpečnostní riziko, pokud by se dostala do rukou nepřátelských států.