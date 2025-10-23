Češi se přestávají stěhovat. Zuby nehty se drží starých nájmů, za věrnost očekávají výhody
Přestěhovat se po roce na zajímavější adresu a zaplatit dramaticky vyšší nájem, anebo raději zůstat a prodloužit si stávající smlouvu za méně bolestivých podmínek? Češi v posledních letech stále častěji volí variantu B. Tedy alespoň tam, kde to jde.
Češi si začali vážit dobrého bydla. Přinejmenším pokud jde o dobrou nájemní smlouvu a vstřícného majitele bytu, který si dokáže bezproblémového nájemníka takřka hýčkat. V takovém případě totiž raději zůstanou na staré adrese podstatně déle.
Dokládají to data tuzemské Bezrealitky. Zatímco ještě v roce 2022 Češi prožili v jednom nájemním vztahu zhruba 26 měsíců, letos je jich rovnou 50. Důvodů se snoubí více, od neúspěšných aspirantů na vlastní bydlení po nové zvyklosti českých párů. Přestěhovat se po roce ostatně aktuálně znamená podepsat v některých velkých českých městech až o čtrnáct procent vyšší nájem.
„Vycházíme spolu skoro jako přátelé. Byl dokonce jedním z prvních, komu jsem oznámila své zásnuby,“ popisuje Anna z Prahy svůj vztah s majitelem bytu, v němž se svým snoubencem bydlí na Kotlářce na Praze 5. Majitel bytu a zároveň celého činžovního domu dává podle ní přednost stabilitě smluv se spolehlivými nájemníky před každoročním otáčením smluv, byť spojeným s potenciálním a výrazným navýšením nájmu na základě aktuálních tržních trendů. Ve výsledku tak Anna podepsala prodloužení své nájemní smlouvy o další rok za stávajících podmínek.
„Z dat jednoznačně vyplývá, že existuje přímá úměra mezi rychlostí růstu nájmů a dobou setrvání v jednom nájmu. Zatímco v posledních pěti letech byl rozdíl spíše na úrovni jednotek měsíců, teď se zvyšuje o roky,“ uvádí mluvčí Bezrealitky František Brož. Podle dat skupiny European Housing Services, jejíž součástí je služba Bezrealitky, setrvávají Češi v jednom nájemním vztahu letos v průměru 4,3 roku. To je nejvíce za přinejmenším posledních osm let, kam data EHS sahají, a kupříkladu dvaapůlkrát více než na počátku sbírání těchto dat v roce 2017.
„Lidé drží dobrý nájem dlouho a nemění ho, pokud k tomu nemají opravdu silný důvod,“ říká obchodní ředitel Creditas Real Estate Borek Simandl. Takovým mezníkem pak bývá třeba plánování rodiny, do té doby pak nájemníci ušetří: krom jiného iCreditas Real Estateza stěhováky.
„Z naší zkušenosti se lidé v posledních několika letech stěhují méně než dříve,“ uvádí expert společnosti Luxent – Exclusive Properties na pronájmy Adam Kvasnička. Důvodem je podle něho především růst nájemného a nižší nabídka bytů. Číslo zvyšují také domácnosti, které čekaly na nižší úrokové sazby hypoték a nájem braly jako provizorní řešení. V situaci dramaticky rostoucích cen nemovitostí ale na byt nedosáhnou a v důsledku prodlužují nájem.
„Kdo má uzavřenou starší nájemní smlouvu s nižším nájmem, často se jí drží a stěhování odkládá,“ dodává Kvasnička. Tempo meziročního navyšování nájemného ze strany pronajímatelů u víceletých pronájmů totiž podle něho není tak vysoké. Zároveň i pronajímatelé bývají opatrnější a raději si udržují spolehlivé nájemníky, než aby riskovali výměnu nájemce a případné výpadky příjmu. „Rostoucí doba setrvání v nájmu rovněž jasně demonstruje, že s největší pravděpodobností dochází k prodlužování velkého množství dosavadních smluv. A to i v případě, kdy jsou na dobu určitou,“ zdůrazňuje Brož.
Přestěhovat se po jednom roce, tedy obvyklé smluvně dojednané době trvání nájemní smlouvy na dobu určitou, znamená aktuálně i dvouciferný procentuální nárůst nájemného. Jak uvádějí statistiky RealityMix, například v Brně je letos v říjnu průměrné nájemné o téměř čtrnáct procent vyšší než před rokem. Podobný trend ukazují třeba České Budějovice a trendově se mu blíží třeba Pardubice.
VIDEO: Byty v Praze jsou levné, na Vinohradech budou za deset let za dvojnásobek, říká makléř Kotula
V prvním pololetí narostlo nájemné podle dat Sreality nejbrutálněji v Liberci, a to o čtrnáct procent. Zhruba do průměru patří v posledním roce naopak hlavní město. Data RealityMix ukazují za říjen v průměru pětiprocentní meziroční nárůst, ovšem s extrémními rozdíly napříč městskými částmi. Zatímco tak například Praha 1 a 5 v nájemném takřka stagnovaly, Praha 3 a 4 podle těchto dat podražily o více než deset procent.
Obdobný vývoj v délce setrvání v nájmu, jen v podstatně menší intenzitě, zažilo Česko už během pandemie. Tehdy podle Bezrealitky vystoupalo toto období z 2,1 roku v roce 2019 na 2,5 roku v roce 2021, poté až do zmiňovaného roku 2023 víceméně stagnovalo. V roce 2017, tedy na počátku sledování dat EHS, Češi setrvávali v nájmu v průměru 1,8 roku.