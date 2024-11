Odklon od ruského plynu se možná ještě více znesnadní. Německý operátor trhu s plynem, společnost Trading Hub Europe (THE), ve středu oznámil, že od začátku příštího roku zvýší poplatek za tranzit plynu, což může nakonec dopadnout i na sousední země. Pro Česko, které lobovalo za jeho zrušení, by to znamenalo zvýšení nákladů za přepravu ze západního směru zhruba o pětinu. Takový scénář by nastal, pokud by německá odstupující vláda nestihla splnit svůj slib ohledně zrušení poplatku pro přeshraniční toky. Upozornil na to server Ekonomický deník.

Poplatek má podle THE vzrůst ze současných 2,50 na 2,99 eura za megawatthodinu. Důvodem ke zvýšení poplatku je přitom paradoxně právě chystané zrušení poplatku pro přeshraniční toky. Stejný objem nákladů totiž bude muset zaplatit menší počet účastníků trhu. Může však nastat situace, že se se zvýšeným poplatkem budou muset smířit i přeshraniční obchodníci, protože akceschopnost německé vlády je kvůli jejímu rozpadu ohrožena.

„Máme za to, že platí dohoda. Zvýšení na necelá tři eura má kompenzovat právě výpadek příjmu způsobený tím, že se poplatek bude nadále týkat jen německých subjektů. Oba kroky, tedy zvýšení poplatku a jeho zrušení pro export, jsou však projednávány odlišnými orgány, a tak se teoreticky může stát, že zvýšení projde a zrušení pro export se zadrhne. Zatím to nepředpokládáme,“ komentuje současnou nepřehlednou situaci šéf Českého plynárenského svazu Josef Kotrba.

Podobně se vyjadřuje i analytik společnosti EGÚ Brno Michal Kocůrek. „Stále věřím, že to německá vláda stihne, ale odborník na tamní politiku nejsem,“ říká Kocůrek s tím, že odhadovat pravděpodobnost zrušení poplatku v tuto chvíli nelze.

Na české plynárenství by podle něho zdražení dopadlo jen omezeně. „Případné zvýšení plateb by domácnosti takřka nepocítily. Potenciální těžkosti může přinést obchodníkům, kteří již se zrušením poplatku počítali a promítli to i do již platných ceníků. Ti svou cenovou politiku budou muset případně korigovat,“ dodal.

Tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu nadále počítá s tím, že se poplatek zruší. O tom, že by se Němci, kteří slíbili od ledna změnou zákona platby zrušit, chystali od tohoto kroku upustit, nemá ministerstvo žádné informace, uvedl mluvčí rezortu Marek Vošáhlík pro novinky.cz.

Navýšení poplatku by tuzemské obchodníky s plynem ještě více motivovalo nakupovat ruský plyn, který do Evropy teče přes Ukrajinu a Slovensko. Otázka je, zda a do jaké míry poteče v příštím roce, protože Ukrajina již mnohokrát deklarovala, že přes své území už ruský plyn dále do Evropy pouštět nebude.

Tlak na Evropskou komisi, aby proti poplatku zakročila, letos vyvíjela Česká republika spolu se Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem. Důvodem kritiky těchto zemí bylo, že poplatek ztěžuje odstoupení od dodávek ruského plynu, protože neúměrně zvyšuje náklady na dovoz plynu ze západní Evropy.

Zatímco velký rakouský obchodník OMV na konci minulého týdne přestal ruský plyn odebírat, Slovensko a Maďarsko zatím dělají vše pro to, aby tranzit přes Ukrajinu udrželi.