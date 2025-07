2. Mexiko

Mexiko platí za obsluhu dluhu podobně vysoký podíl rozpočtu jako některé vysoce zadlužené rozvojové země. | Zdroj: Profimedia

Stejně jako Kolumbie i Mexiko je velmi úzce navázané na americkou ekonomiku a jeho dluh je citlivý na vývoj dolarových sazeb. Po pandemii, kdy Fed prudce zvýšil úroky, zdražilo financování na trzích po celé Latinské Americe. K tomu se přidalo i oslabení mexického pesa, což zvýšilo náklady na obsluhu zahraničního dluhu denominovaného v dolarech.

Pandemie navíc zanechala v rozpočtu velké deficity, které je nutné refinancovat právě v době, kdy jsou peníze nejdražší za posledních dvacet let. Výsledkem je skokový nárůst – z 4,0 procenta HDP v roce 2019 na více než 6,2 procenta HDP v roce 2023, což je nejvíc ze zemí OECD a odpovídá to téměř pětině veškerých státních příjmů. Mexiko tak platí za obsluhu dluhu podobně vysoký podíl rozpočtu jako některé vysoce zadlužené rozvojové země. Rostoucí náklady navíc omezují prostor pro veřejné investice do infrastruktury a sociálních programů.