Poplašné zprávy o nutné fixaci, které se ve vlnách objevují v různých médiích, jsou podle nejnovějších analýz a prognóz nepřiměřené a víc než zákazníkům nahrávají spíše dodavatelům. Situace na trhu dodávek energií i na velkoobchodních trzích je poměrně stabilizovaná, což se postupně propisuje i do faktur zákazníků.

Na lipské referenční burze pro střední Evropu se megawatthodina elektřiny v rámci ročního kontraktu prodává dlouhodobě za cenu kolem 90 eur, zhruba podobně jako loni. A vzhledem k tomu, že dodavatelé elektřinu na velkoobchodních trzích nakupují postupně, nové nákupy s touto cenovkou pomalu nahrazují ty dražší před více než rokem nakoupené.

„Dodavatelé mají díky tomu nadále prostor ke zlevnění. Ten se sice pomalu zužuje, ještě zde ale stále nějaký je,“ říká analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Obchodníci s energiemi navíc před letošní topnou sezónou mohou být mnohem klidnější než dřív. Trh zkapalněného plynu už je dostatečně rozvinutý a evropské i české plynové zásobníky už jsou z více než 90 procent plné. Na trh to vnáší optimismus.

„Pokud nedojde k zásadním krizím v ekonomice a politice, lze na burze očekávat další mírný pokles v příštím i přespříštím roce,“ vyhlíží Gavor, podle něhož budou ceny tlačit dolů i nové globální exportní kapacity na zkapalněný zemní plyn (LNG), které do roku 2026 podstatně zvýší konkurenci mezi dodavateli LNG. To by mělo ve výsledku ovlivnit i velkoobchodní cenu elektřiny, která se od ceny plynu významně odvíjí.

Marketingový ředitel jednoho z největších dodavatelů Centropol Jiří Matoušek s Gavorem souhlasí ohledně ceníků dodavatelů. „V nejbližších měsících dojde ke snížení cen, část hráčů tento krok již oznámila, další se přidají,“ očekává.

Ve výhledu do dvouletého horizontu se ale s Gavorem trochu rozchází. „Ceny dodavatelů pro rok 2026 sice nejspíše nevzrostou, sázet na další pokles by ale bylo spekulací. U velkoobchodních cen, od kterých se ceny dodavatelů odvíjí, bych totiž čekal jen mírný pokles cen, pokud nějaký. Důvodem je celá řada neznámých. Hned několik regionálních konfliktů se může rozšířit do dalších oblastí, což může ovlivnit globální ceny paliv,“ říká Matoušek.

Oba se nicméně shodnou na tom, že pokud cenu fixovat, tak na krátkou dobu, maximálně na dva roky. Centropol stejně jako Tedom dnes nabízí nový typ tarifů, jehož cena se mění každý měsíc. Zatím vychází cenově výhodněji než běžný nefixovaný, u něhož se mění cenové podmínky maximálně párkrát do roka. Pravidlem ovšem je, že jakmile se situace na trhu otočí a začne trend zdražování, klienti těchto produktů vyšší ceny pocítí jako první.

Gavor nicméně vítá, že na trhu je dostatek různorodých, kvalitních a lákavých nabídek, u kterých si každý může vybrat podle míry své averze k riziku. „Pokud zákazník preferuje více jistoty, tedy fixaci, a stále čeká na výhodnější a výhodnější nabídku, lze doporučit, aby už déle nečekal. V dohledné době výrazně levnější akviziční ceníky pro fixované produkty nebudou,“ říká.

V případě, že se zákazník na trhu neorientuje nebo nechce srovnáváním nabídek a následným zařizováním nové smlouvy ztrácet čas, řešením pak mohou být právě nefixované tarify. „U nich dodavatelé pomalu ale jistě už druhým rokem snižují cenu automaticky. Stále jsou ale zpravidla mírně dražší než fixovaný kontrakt na dobu určitou,“ dodává Gavor.

Do začátku ledna se chystá zlevnit u nefixovaných tarifů elektřiny ČEZ, E.ON, MND, innogy nebo Centropol, který však přesné zlevnění zatím neoznámil. Stejný krok zvažuje například Pražská Plynárenská a po novém roce s ním počítá i Yello. PRE už zlevnilo v září.

Dodavatelé navíc začínají být v lákání nových klientů čím dál kreativnější. O takzvaných podpultových cenících se píše již minimálně rok, nově však firmy začínají nabízet i prémie za podpis smlouvy. Finanční odměnu nabízí například innogy nebo Yello.

„Máme individuální nabídky, u nichž se podle konkrétních podmínek může cena lišit. Kromě toho dáváme tři tisíce korun jako podpisovou prémii do konce roku a v roce 2025 připravujeme snížení ceny,“ konstatuje mluvčí dodavatele Yello Pavel Gregor.