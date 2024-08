Už v září může být jasno, kdo získá jednu z posledních zchátralých velkolepých budov na karlovarské lázeňské kolonádě s obrovským komerčním potenciálem. Alžbětiny lázně nedaleko státního hotelu Thermal jsou dosud ve vlastnictví města, ale to je nezvládá provozovat, natož rekonstruovat. Do hry tak vstoupili dva uchazeči o koupi. Nejprve projevil zájem hotelový řetězec Hilton ve spolupráci s developerskou skupinou JTH Jaroslava Třešňáka, pak o dům pojmenovaný po císařovně Alžbětě Bavorské, řečené Sissi, začal usilovat také vlastník pětihvězdičkového Grandhotelu Pupp Pavel Hubáček, který ovládá bankovní skupinu Creditas.

Město podle veřejně dostupných informací jednalo zatím jen se zástupci hotelového řetězce Hilton, jehož klíčovým partnerem v soutěži o Alžbětiny lázně je právě developerská skupina JTH. Společnost chce lázně přímo koupit, následně rekonstruovat a nechat je společně s ubytovacími a lázeňskými kapacitami provozovat právě Hiltonem.

Zakladatel JTH Jaroslav Třešňák to redakci e15 potvrdil. „O lázně jsme projevili zájem jako první a máme řadu pádných argumentů, proč by je měl provozovat řetězec Hilton. Příchod Hiltonu do Karlových Varů by pozvedl celé město, které v minulých letech trpělo odlivem ruských investorů a kde chybí dostatek kvalitního ubytování s prvotřídním lázeňským provozem pod vedením celosvětově známé značky,“ říká Třešňák.

S příchodem Hiltonu by se podle něj Karlovy Vary umístily na celosvětovou mapu hotelů této sítě, z čehož plynou další výhody spojené s příchodem nových turistů, kteří díky věrnostnímu programu Hilton využívají pouze hotely tohoto řetězce. „Mezinárodní řetězec je také garancí vysoké kvality poskytovaných služeb. Především se ale brandové hotely pyšní úspěšnějším obsazováním objektů celoročně, a to zejména v obdobích nižší sezony,“ tvrdí Třešňák.

Hilton měl ve spolupráci s JTH původně představit několik variant řešení v červenci. Nakonec ale k další schůzce s vedením města nedošlo. „Vše se přesunulo na zastupitelstvo, které se bude konat 3. září. Prezentovat tu bude jak Hilton, tak Grandhotel Pupp,“ potvrdila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která byla před svým vstupem do politiky generální ředitelkou Puppu. Přestože se dříve hovořilo jen o pronájmu celého zařízení, investoři si přejí odprodej.