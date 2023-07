Původně česká firma získává téměř tři sta milionů na rozvoj AI v překladatelství | e15.cz

Phrase konkrétně získává 12 milionů eur (287 milionů korun) formou dluhového financování od kanadské CIBC. Peníze plánuje firma, která zaměstnává asi tři stovky zaměstnanců, využít na další vývoj nástrojů založených na umělé inteligenci (AI), které uplatní ve svých produktech pro překladatele. „Peníze půjdou například na strojové překlady nebo do jazykových modelů, je to pro nás velká příležitost, jak to zakomponovat do naší nabídky,“ uvedl pro e15 Martin Konop, finanční šéf společnosti.

Memsource AI využívá přímo na vývoj překladače samotných textů a zároveň na zpřesňování odborných překladů v různých oborech tak, aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti. „Vlastní překladač jsme vyvinuli, jmenuje se Next MT. Nelze ho srovnávat s velkými překladači, využíváme ho k tomu, abychom našim klientům umožnili nacvičit si svůj vlastní překladač na jejich obsahu,“ upřesnil Konop.

„Viděli jasnou potřebu globálních firem po lokalizačních službách a využili ji vytvořením platformy, která celý proces usnadňuje,“ okomentoval dohodu zástupce CIBC Sean Duffy z evropské pobočky.

Podle účetních závěrek, byť poslední byla zveřejněna za rok 2020, se tržby společnosti v té době pohybovaly mezi 200 až 300 milionů korun ročně, nyní jsou na trojnásobné úrovni s tím, že Phrase v současné době není v zisku a soustředí se na růst. Konop ovšem uvedl, že by se firma měla do zisku překlopit v horizontu dalších 18 měsíců.

„Firma je dnes globální, máme zaměstnance ve 30 zemích světa. Pražské a hamburské kanceláře jsou pro nás ale stále nejdůležitější. Máme přes 330 lidí, směřujeme k 350,“ uvedl Konop.

Za celou existenci Phrase vystřídala vícero známých zákazníků, jako jsou například Uber, Bosch, Volkswagen, Škoda, Porsche nebo Fujifilm. Software od Phrase firmy využívají při celém procesu překladu; je to tedy zároveň i nástroj pro spolupráci jednotlivých aktérů, jako jsou překladatelé či testeři. Jednou z výhod Phrase je schopnost překlad přizpůsobit lokálním specifikům, která automatizované překladače nejsou schopné dostatečně přenést do jiného jazyka.

Společnost Phrase vznikla spojením českého startupu Memsource a německého Phrase. Česká firma v roce 2021 koupila za stovky milionů korun tu německou a došlo k integraci a sjednocení nové společnosti pod značkou Phrase. Memsource vznikla v roce 2010, založil ji David Čaněk. V roce 2020 od něj většinový podíl koupila americká skupina The Carlyre Group, transakce Memsource ohodnotila na 1,3 miliardy korun.

Od té doby Memsource zrychluje další vývoj. Americká mateřská společnost do ní v loňském roce poslala na rozvoj dalších 370 milionů korun. „Potřebovali jsme změnu. Po deseti letech, kdy jsme firmu budovali sami, jsme chtěli zkusit něco nového,“ vysvětloval před časem pro e15 zakladatel Čaněk. „Nejsem rozený podnikatel, ale každý tu možnost má a záleží jen na tom, jestli opravdu chce. Potom už potřebuje jen velký kus štěstí,“ popsal tehdy svůj podnikatelský příběh.