Původní výsledky posledního investičního kola z prosince 2022 tomu nenasvědčovaly, ale nakonec to vyšlo: startup Mews se silnými českými kořeny překročil mýtické ohodnocení jedné miliardy dolarů, a vstoupil tím do klubu takzvaných jednorožců. Díky aktuálně zveřejněné investici ve výši 110 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) se valuace Mews dostala na 1,2 miliardy dolarů. Poskytovatel softwaru pro ubytovací služby a restaurace, který sídlí v Praze poblíž zastávky metra I.P. Pavlova, se v posledních letech soustředil na akvizice a do této chvíle pohltil už osm konkurenčních firem ze západních zemí.

Jeden z největších hráčů tuzemského byznysu s nebankovními půjčkami dostal milionový trest. Česká národní banka v únoru klepla přes prsty úvěrovou firmu Home Credit z impéria skupiny PPF. Dva miliony korun pokuty dostal úvěrář za jeden z největších nešvarů, který je dlouhodobě Achillovou patou byznysu nebankovních úvěrových firem. Totiž za nedostatečné posouzení schopnosti klienta splácet půjčku. Home Credit je letos už třetí nebankovní úvěrovou společností, která dostala od ČNB trest v řádu milionů korun.

Protesty zemědělců se ve čtvrtek 7. března v Praze uskuteční. Po jednání představitelů zemědělských organizací to řekli novinářům prezident Agrární komory Jan Doležal a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Prahou projedou traktory a další zemědělská technika a uskuteční se demonstrace, zřejmě před úřadem vlády. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) oznámil v pátek, že vláda vyšla vstříc některým z pěti požadavků farmářů. Podle zemědělců to ale zatím není dostatečná pomoc.

Německý koncern Volkswagen změnil plán, kdy uvede na burzu (IPO) svou bateriovou divizi PowerCo. Původně měly být akcie nabídnuté investorům k zobchodování letos. Člen představenstva koncernu Thomas Schmall ale nyní pro agenturu Reuters uvedl, že automobilka zváží tento krok až v okamžiku, kdy dostaví a zprovozní své gigafactory a kdy se začnou v nich vyráběné bateriové články skutečně používat.

