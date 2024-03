Startup Mews získal investici 2,5 miliardy, stal se třetím českým jednorožcem

Původní výsledky posledního investičního kola z prosince 2022 tomu nenasvědčovaly, ale nakonec to vyšlo: startup Mews se silnými českými kořeny překročil mýtické ohodnocení jedné miliardy dolarů, a vstoupil tím do klubu takzvaných jednorožců. Díky aktuálně zveřejněné investici ve výši 110 milionů dolarů (2,5 miliardy korun) se valuace Mews dostala na 1,2 miliardy dolarů. Poskytovatel softwaru pro ubytovací služby a restaurace, který sídlí v Praze poblíž zastávky metra I.P. Pavlova, se v posledních letech soustředil na akvizice a do této chvíle pohltil už osm konkurenčních firem ze západních zemí.

„Vzhledem k tomu, že stále více hoteliérů využívá moderní technologie, máme obrovskou příležitost pomoci jim zefektivnit jejich provoz, budovat ziskovější podniky a poskytovat personalizované zážitky hostům. S Mews se nacházíme v jedinečné pozici, která tuto transformaci odvětví umožňuje,“ uvedl k investici Matt Welle, generální ředitel společnosti Mews. Jako první o ní informoval americký magazín Fortune.

Podle zakladatele Richarda Valtra je u současných lídrů trhu cítit velký posun v uvažování o přechodu do digitálního světa. „Toto financování nám umožňuje pokračovat ve vytváření špičkových produktů v oboru s prvotřídním týmem, který za námi stojí. Za pět let bude způsob interakce mezi značkami pohostinství a hosty zcela jiný a Mews bude v čele této nové éry,“ věří Valtr. Jeho firma prošla během covidu výraznou změnou, která byla spojena s propuštěním části týmu, ale také s akvizicemi konkurenčních firem.

Definitivní suma nových peněz na další rozvoj je výsledkem rozšíření posledního investičního kola z roku 2022. V něm tedy tuzemská firma od investorů nabrala celkem 220 milionů dolarů (zhruba čtyři miliardy korun). Financování vede švédský investiční fond Kinnevik, dalšími jsou již současní podílníci Revaia, Goldman Sachs Alternatives a Notion Capital, ke kterým se nově přidává newyorský fond LGVP.

„Matt a Richard budují produkt a tým, který definuje celé odvětví pohostinství. Velmi krátce od naší první investice Mews překonal naše očekávání. A to nejen díky tomu, že se posunul do nových regionů a segmentů,“ říká za investory Akhil Chainwala, investiční ředitel společnosti Kinnevik.

Vedení Mews dosud veřejně nemluvilo o svých hospodářských výsledcích, nyní poprvé zveřejňuje konkrétní čísla. Za minulý rok společnost utržila 100 milionů dolarů, tedy zhruba 2,3 miliardy korun, což podle jejích informací znamená meziroční nárůst o 60 procent.

"Jednorožeckou" hranici hodnoty jedné miliardy dolarů v Česku dosud překročily pouhé dva startupy, Rohlík podnikatele Tomáše Čupra a Productboard byznysmenů Huberta Palána a Daniela Hejla.

V současné době Mews nabízí především programy pro správu ubytovacích a restauračních služeb, poskytuje jim například platební bránu Mews Payments. Dlouhodobá Valtrova vize staví na tom, že postupem času dojde k rozšíření hotelových služeb i do běžného života. „Vidím to tak, že na konci dekády všechna místa, kde žijí lidé, budou mít kolem sebe tolik služeb, že vše bude vypadat jako hotel. To, že si sami uklízíme, žehlíme nebo pereme, se časem přesune do kategorie asistovaného života,“ řekl Valtr v nedávném rozhovoru pro e15.

Čtyřmiliardová investice z posledního kola patří z největším obnosům, jaké se kdy původně českému startupu podařilo získat. Mews pokračuje v akvizicích, poslední, celkově už osmou, provedl na konci letošního ledna, když koupil americkou společnost Frontdesk Anywhere.