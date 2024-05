Dobré ráno! Je 145. den roku, svátek mají Jana a Vanesa. V tento den v roce 1883 byl po čtrnácti letech prací v New Yorku otevřen veřejnosti Brooklynský most.

Společnost TTC Marconi podala v konsorciu s francouzským gigantem Alstom a se španělskou firmou Cobra Intalaciones y Servicios nabídku ve veřejné zakázce Správy železnic na nový evropský vlakový zabezpečovač na trase do Drážďan. Stoprocentní vlastník TTC Marconi, společnost TTC Telekomunikace, byl přitom loni na podzim obviněn kvůli zakázkám české armády na servis sítě, přes niž komunikují vojáci. Správa železnic zkoumá, zda provázanost obou firem může mít na obří železniční tendr vliv.

Evropské země stále častěji čelí útokům na různou infrastrukturu a mají podezření, že za nimi stojí Rusko. Protože však nemívají jednoznačné důkazy, je pro ně obtížné označit viníka. Mnohé vlády se zřejmě také bojí i další eskalace napětí v regionu, pokud by jasně ukázaly na Moskvu. Kreml však podle některých expertů už možná považuje válku s Evropou za zahájenou, i když zatím v omezeném měřítku.

Rozhovor s kandidátem do europarlamentu Alexandrem Vondrou v pořadu FLOW:

Rozhovor pro FLOW s Alexandrem Vondrou: Nesmíme dovolit průtrž mračen migrantů. Naučme se s tím pracovat, říká Vondra • e15

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors propustí ke konci července 160 lidí, tedy víc než polovinu ze současných 300 zaměstnanců. Jako důvod hromadného propouštění firma v tiskové zprávě uvedla změny ve výrobě. Zetor loni na podzim oznámil, že v Brně ukončí výrobu vlastních motorů a převodovek, zůstane vývoj, marketing, obchod a sestavování traktorů pro Evropu a USA. Změna výroby je naplánovaná od roku 2025.

Šok. Fraška. Příšerný nápad. I těmito výrazy komentují britští politici a novináři překvapivé rozhodnutí premiéra Spojeného království Rishiho Sunaka uspořádat parlamentní volby v ostrovní zemi už 4. července. Na základě tamních zvyklostí totiž ministerský předseda mohl s tímto krokem klidně vyčkat až do ledna příštího roku. Vyrazit do volebního boje v době, kdy jeho konzervativci ztrácejí v průzkumech na opoziční labouristy více než dvacet procentních bodů proto vypadá jako pokus o politickou sebevraždu. Sunak však tímto posledním zoufalým výpadem v podstatě nemá moc co ztratit.

