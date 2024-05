Zetor Tractors propouští více než polovinu zaměstnanců. Důvodem jsou změny ve výrobě

„Zaměstnanci kromě zákonného odstupného dostanou i zvýšené odstupné podle kolektivní smlouvy. Zaměstnancům také poskytneme poradenství při hledání zaměstnání, vypracování životopisu a zorganizujeme setkání s úřadem práce. Zaměstnancům také zprostředkujeme kontakt na personalisty z jiných firem v rámci Brna, kteří nás určitě budou kontaktovat,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Lucie Dušková. Dnes by se s vedením měli sejít zástupci podnikových odborů, kteří zatím o hromadném propouštění nemají informace.

Tradiční výrobce traktorů, kterému v posledních deseti letech klesají tržby i počty prodaných traktorů, plánuje změnou způsobu výroby i dalšími opatřeními snížit náklady meziročně o 200 milionů korun.

„Dosahujeme snižování nákladů zvyšováním efektivity práce jak u dělníků, tak u technicko-hospodářských zaměstnanců, digitalizací, úsporami ve spotřebě energií a především značným zmenšováním výrobních a skladových prostor závodu. Ty se podařilo zmenšit o 50 procent. Dále optimalizujeme náš obchodní model včetně afilací a dceřiných společností v zahraničí. Tyto kroky znamenají výrazný pokles nákladů – meziročně až o více než 200 milionů korun. Díky tomu se Zetor po krizových letech vrátí v roce 2025 zpět do zisku,“ uvedl dnes výkonný ředitel společnosti Róbert Harman.

Šéf odborů v Zetoru Alois Kazelle řekl, že o tak rozsáhlém propouštění nemá informace, dnes se ale mají odboráři sejít s vedením. „Mrzí mě to zejména kvůli lidem, kteří mají pár let do důchodu a jsou to srdcaři. Pracovali tady desítky let a ve firmě vydrželi i přes všechny turbulence, nešli si hledat práci jinam. A teď už budou mít problém si práci najít,“ konstatoval Kazelle.

Zetor snižuje počty zaměstnanců už deset let. Ještě v roce 2014 měl 783 zaměstnanců, větší propouštění oznámil v roce 2018, kdy mělo odejít okolo 40 procent lidí. Nakonec místo avizovaných 250 lidí odešlo 145 zaměstnanců. Podle poslední dostupné výroční zprávy společnosti za rok 2022 opustilo závod v průběhu roku 127 lidí a ve firmě pracovalo 349 lidí.

Nezaměstnanost v Brně se pohybuje dlouhodobě okolo pěti procent, průměr JIhomoravského kraje byl za duben 4,2 procenta, celostátní 3,7 procenta. Na pracovním trhu je stále poptávka po řemeslnících a zaměstnancích z technických oborů.