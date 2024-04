Normy Evropské unie proti praní špinavých peněz zpřísní. Výbory Evropského parlamentu nedávno představily balík opatření, který má mimo jiné za cíl ověřovat totožnost příjemců a odesílatelů určitých typů plateb prostřednictvím virtuální měny. Nařízení může ovlivnit i způsob placení bitcoinem v českých e-shopech.

Vymodlené dramatické zlevňování hypoték se nejen zadrhlo, půjčka na bydlení za laciný peníz se nemusí uskutečnit přinejmenším ani do konce letošního roku. Bankám v posledních týdnech zdražují zdroje, ze kterých financují hypotéky. Krom toho jsou velcí poskytovatelé půjček na bydlení opatrní vůči dalšímu snižování sazeb, aby zabránili rozšíření fenoménu takzvané hypoteční turistiky. V duchu opakovaného snižování sazeb Českou národní bankou mělo být přitom jen s trochou nadsázky všechno jinak. Skeptičtější scénáře tak počítají s tím, že vyčkat s úvěrem do konce roku může znamenat úsporu jen v řádu desetinek procentních bodů.

Česká pošta v loňském roce snížila ztrátu o jednu miliardu na 756 milionů korun. Letošní plán počítá s dalším poklesem ztráty na 130 milionů korun a nejpozději od roku 2026 by již transformovaný podnik měl mít ziskové hospodaření, předpokládá vedení pošty.

V těsné blízkosti Velkého Oseku se už dvacet let nachází jeden z největších průmyslových a obchodních areálů v Česku. Starosta obce Pavel Drahovzal (Nezávislí) neví podle svých slov o nikom, kdo by si na zónu kolem závodu automobilky Toyota stěžoval. I proto považuje návrh novely zákona o ochraně zemědělské půdy, která má plošně zakázat výstavbu na nejkvalitnější ornici, za zbytečně tvrdou. Normu nyní projednává Poslanecká sněmovna. „Vtělit paušální zákaz do zákona je možné jen tehdy, když vím, že ho budu dodržovat desítky let. Potřeby rozvoje Česka se ale mohou rychle změnit,“ říká Drahovzal, který je místopředsedou Svazu měst a obcí.

Stane se dnes: