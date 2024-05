Mobilní operátor O2 vsadil na umělou inteligenci a v tichosti si vybudoval vlastní jazykové modely a různé AI asistenty. A nyní je ve velkém nasazuje do běžného pracovního procesu. "AI je jen další krok v evoluci technologií. V O2 se nyní interně extrémně snažíme, abychom toto lidem vysvětlili a pro změnu je „zapálili“, aktivně angažovali. Snažíme se tak vybudovat si konkurenční výhodu," potvrzuje v exkluzivním rozhovoru s e15 generální ředitel firmy Jindřich Fremuth a dává řadu příkladů, jak tento vývoj zcela překopal vnitřní fungování firmy, která je aktuálně nejvýznamnějším generátorem zisků skupiny PPF.

„Populace stárne. A pokud nebudeme chtít nic měnit, tak za dvacet let bude průměrný zaměstnanec muset platit asi o tři tisíce korun měsíčně na daních více. Je to jednoduchá matematika, ve které vždy platí něco za něco,“ tvrdí ekonom, profesor z institutu CERGE- EI a jeden z nejcitovanějších českých vědců Filip Matějka. O jeden rok dřívější odchod do důchodu se podle něj rovná zvýšení daní asi o 1200 korun měsíčně.

Rozhovor pro pořad FLOW s ekonomem Filipem Matějkou o důchodech • e15

Češi si mohou po delší době dopřát pohodové léto. Minulostí je loňská pádivá inflace nebo předloňské obavy ze skokového zdražení energií. Česko by dokonce brzy, jako poslední země Evropské unie, mělo konečně překonat svůj ekonomický výkon z doby těsně před pandemií. Není ale moc co slavit. Ekonomové varují, že několik klíčových výzev má domácí hospodářství stále ještě před sebou.

✅ Gymnázia v Praze mají pro deváťáky asi 750 míst, většinou na soukromých školách

Pražská gymnázia mají pro deváťáky zhruba 750 volných míst v druhém kole přijímacích zkoušek, zhruba 675 z toho nabízí soukromé školy. Volná místa na gymnáziích tvoří v Praze asi čtvrtinu kapacity středních škol, která se uchazečům z devátých tříd nyní nabízí. Vyplývá to ze seznamu elektronického systému Dipsy, který na webu zveřejnily ministerstvo školství a Cermat. V prvním kole si čtyřleté gymnázium v Praze jako svou první volbu na přihlášce vybralo 4078 žáků a uspělo 57,9 procenta přihlášených z Prahy. Další zájemci se do Prahy hlásili z jiných krajů, zejména Středočeského.

Stane se dnes: