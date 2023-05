Strnad podíl v Luka Rijeka nezíská, Stanjura zdaní nadnárodní korporace | e15.cz

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan se v neděli večer prohlásil za vítěze druhého kola prezidentských voleb a poděkoval voličům za to, že mu svěřili odpovědnost vládnout zemi dalších pět let. Jeho vítězství již potvrdila i ústřední volební komise. Erdoğanovi, který získal 52,1 procenta hlasů a porazil tak lídra opozice Kemala Kiliçdaroğlua, už poblahopřáli katarský emír Tamim bin Hamad Sání, ruský prezident Vladimir Putin, prezident Francie Emmanuel Macron či maďarský premiér Viktor Orbán.

Průmyslník Jaroslav Strnad si bude muset na plné ovládnutí největší chorvatské přístavní společnosti Luka Rijeka počkat, případně na něj rovnou zapomenout. Chorvatský státní fond pro restrukturalizaci a privatizaci podniků (CERP) tento týden oznámil, že si v provozovateli přístavu ponechá svůj zhruba čtvrtinový podíl, čímž fakticky odmítl Strnadovu nabídku na převzetí.

Od ledna má začít v Česku platit zdanění velkých nadnárodních korporací, případně jejich vnitrostátních odnoží. Půjde o firmy podnikající především v digitální ekonomice s obratem nad 750 milionů eur ročně, jako jsou například Google, Facebook, Amazon nebo Apple. Jejich zisky se budou danit 15 procenty. Přijetí návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou a Senátem bude překlopením evropské směrnice do českého právního řádu.

Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se v zásadě dohodli na zvýšení limitu pro zadlužení Spojených států, což americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti. Po sobotním telefonickém jednání to oba potvrdili v noci na neděli. Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na celosvětové hospodářství.

Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský promluvil v britských médiích. „EPH odvádí práci, kterou jiní nesvedou. Musíme něčím svítit,“ řekl na obranu svého energetického byznysu. Hovořil také o dezinformacích, fotbalu či budoucnosti Royal Mail. https://t.co/DDTDNLOD5f pic.twitter.com/75hGK0MvJg — E15news (@E15news) May 28, 2023

Stane se dnes: