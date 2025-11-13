Hotel Fairmont má ani ne půl roku po otevření jiné vlastníky
Vlastnická struktura hotelu Fairmont se změnila. Ze tří miliardářů, kteří hotel před lety koupili, už ho mají jen dva.
Byla to jedna z nejdražších rekonstrukcí v Praze. Trojice miliardářů Pavel Baudiš, Eduard Kučera a Oldřich Šlemr investovali do bývalého hotelu Intercontinental čtyři miliardy korun, dalších 5,8 miliardy je stálo samotné pořízení hotelu. Teď má hotel vlastníky už jen dva.
Majoritním vlastníkem pětihvězdičkového hotelu se stal Baudiš. Podnikatel a filantrop se stal hlavní postavou společnosti WIC Prague, která zařízení vlastní i spravuje. Zbývajících třicet procent má jeho dlouholetý partner Kučera. Svého podílu se tak vzdal Oldřich Šlemr. Oba partneři spolu v minulosti sdíleli majetkové účasti v několika významných firmách a nyní se dohodli, že si je trochu proházejí. Zatímco Baudiš získal kontrolu nad WIC, Šlemr má většinu v R2G Rohan, která patří PFNonwovens.
Miliardáři samotnou výměnu nekomentovali, je ale součástí postupného oddělení rodinných kanceláří, které podnikatelé zahájili na jaře letošního roku. Baudiš se každopádně vyjádřil tak, že hotel vnímá nejen jako investici, ale i jako poctu rodinné historii a Praze. Můj pradědeček byl stavitel a věnoval Praze celý svůj život. Postavil zde šest mostů, z nichž čtyři stále stojí – jedním z nich je Čechův most. Beru to jako poctu pradědečkovi. Spojit jeho Čechův most s hotelem a jeho okolím a celé území na Starém Městě pozvednout na vyšší úroveň. A tuto vizi bych chtěl dotáhnout do konce,“ uvedl.
Baudiš, Kučera a Šlemr koupili Intercontinental v roce 2019. Dalších pět let trvalo, než dali hotel dohromady. Slavnostně otevřel letos v dubnu. Proměna pod taktovkou ateliéru TaK architects Marka Tichého hotel proměnila v luxusní rezidenci. Potřeba ale bylo odstrojit celý plášť a budovu ze sedmdesátých let tak postavit v podstatě celou znovu.
Stálo to za to. Hotel dnes provozuje německá skupina Fairmont. Ten letos získal ocenění Michelin Keys, za kterým stojí známý průvodce hodnotící restaurace. Jako jediný v Česku přitom dostal dva klíče, tedy jakousi paralelu michelinských hvězdiček pro ubytovací kapacity. Luxusní hotel je každopádně koncipovaný tak, aby sem nepřijížděli jen bohatí hosté ze zahraničí, ale aby byl otevřený v podstatě komukoli. I proto je uvnitř pět různých restaurací či barů. Zároveň šla velká investice také do revitalizace okolí, rekonstrukce tak měla i významný urbanistický zásah do části Prahy u Dvořákova nábřeží. V budoucnu to tak bude i na druhé straně hotelu, kde se pořádá architektonická soutěž na proměnu střechy parkoviště náměstí.
„Byly tam věci, které kdybychom věděli dopředu, tak kdoví, jestli bychom do toho šli. Určitě bychom o tom mnohem víc přemýšleli. Nakonec bychom to rozhodnutí ale asi stejně nezměnili. Hotel je něco, co nás všechny přežije. Dává nám to radost z toho, že jsme mohli přispět k obnově zanedbaného koutu Starého Města,“ popsal Pavel Baudiš spolu a dalšími dvěma vlastníky v rozhovoru pro Hospodářské noviny.