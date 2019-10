Americké akcie sílí, ceny ropy padají - ranní přehled | E15.cz

Americké akcie profitují z pokroku v mezích obchodní války

Americká cla na čínské zboží, která mají vstoupit v platnost v prosinci, by mohla být v případě dobrého vývoje jednání mezi velmocemi zrušena. Známky pokroku v řešení obchodního sporu mezi USA a Čínou pomohly k růstu akcií firem citlivých na vývoj ekonomiky a obchodu, v čele s těmi technologickými. Index Dow Jones v pondělí zavřel se ziskem 57,44 bodu (+0,21 procenta) na 26 827,64 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 vzrostl posílil o 0,69 procenta na 3006,72 bodu. Technologický Nasdaq přidal 0,91 procenta na 8162,99 bodu.

Británie hledá recept na legislativní rychlokvašky

Dolní komora britského parlamentu začne v úterý projednávat návrh zákona, který by převedl dojednané podmínky brexitu do britského práva. Více než stostránkové prováděcí opatření bylo zveřejněno teprve v pondělí večer. Předložila jej Johnsonova vláda poté, co se dvakrát neúspěšně pokusila vyvolat hlasování o samotné „rozvodové“ dohodě Británie s EU. Přijetí zákona je nutné pro ratifikaci této dohody. Opatření se zabývá řadou citlivých záležitostí, mimo jiné tím, jak bude Británie splácet unii dojednané vyrovnání finančních závazků, nebo jak bude fungovat mechanismus pro zachování volného režimu na irské hranici. Zmatky kolem brexitu podle analytiků banky Morgan Stanley alespoň zapřičinily, že britské akcie jsou opět „investovatelné“. Banka věří v ratifikaci brexitové dohody do Vánoc.

Vítěz i poražený Justin Trudeau

Liberální strana kanadského premiéra Justina Trudeaua ztratila absolutní většinu v kanadském parlamentu. Podle aktuální projekce televize CBC se bude volební zisk Liberální strany pohybovat výrazně pod hranicí 170 z 338 poslaneckých křesel, které jsou nutné pro zformování většinového kabinetu. Liberálové se ale nejspíše udrží u moci s pomocí některé z dalších politických stran, například sociálnědemokratické NDP či Zelených.

Ceny ropy padají

Ceny ropy kvůli stále nedořešené obchodní dohodě mezi USA a Čínou klesají. Futures na severomořskou ropu Brent klesly pod hranici 59 dolarů za barel, protože investoři do svých očekávání promítli možné zvyšování americké zásoby ropy.

Výsledková sezóna je v plném proudu

Tempo oznamování finančních výsledků za třetí čtvrtletí se začíná zvyšovat. Zisky v tomto týdnu již odhalila banka UBS, které oznámila šestnáctiprocentní propad, následovaná švýcarskou farmaceutickou společností Novartis, jež zvýšila svůj roční výhled. Očekávájí se výsledky britské skupiny Reckitt Benckiser Group a francouzské firmy Thales. Z dnešních rozhodnutí se neočekává, že by maďarská centrální banka změnila svou hlavní úrokovou sazbu.