Ranní přehled podle Bloombergu: Do brexitu zbývá deset dní | E15.cz

Final countdown

Britský parlament by už v pondělí mohl hlasovat o nové brexitové dohodě. Předseda dolní komory parlamentu John Bercow odpoledne oznámí, zda toto hlasování umožní. Skotský nejvyšší soud by měl v pondělí také rozhodnout o odvolání ve sporu kolem takzvaného Bennova zákona, který nutil premiéra požádat za určitých podmínek 19. října o odklad brexitu.

Dolní komora britského parlamentu měla o brexitové dohodě hlasovat už v sobotu, po přijetí dodatku poslance Olivera Letwina ale vláda hlasování odvolala. Podle Letwinova dodatku, jehož cílem bylo zabránit odchodu z EU bez dohody, se musí s definitivním schválením brexitové dohody počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Johnson tak poslal do Bruselu žádost o odklad brexitu do konce ledna. Zároveň ale v doprovodném dopise zdůraznil, že další prodlení by bylo chybou.

Libra padá

Britská libra po odkladu schválení brexitové dohody oslabuje. Vůči americkému dolaru ztrácí kolem 0,7 procenta a pohybuje se těsně pod 1,29 USD. Libru držely nahoře spekulace o možném schválení brexitové dohody. Poté, co poslanci hlasování o víkendu odložili, libra začala ztrácet. Podle stratégů by měl být pokles pouze krátkodobého charakteru.

Znovu a lépe? AMS podalo novou nabídku na převzetí Osramu

Rakouský dodavatel čipů AMS se rozhodl podat nový návrh na převzetí německého výrobce osvětlení Osram. Za každou akcii podniku opět nabízí 41 eur, což celou firmu ohodnocuje zhruba na 4,4 miliardy eur (118 miliard korun). K uskutečnění obchodu však bude tentokrát stačit, pokud na nabídku přistoupí držítelé 55 procent akcií. U předchozího návrhu činil tento limit 62,5 procenta. O převzetí Osramu se dříve zajímaly rovněž firmy Bain Capital a Advent, ty však od svého záměru podat nabídku upustily.

Ve švýcarských volbách posílili zelení

Švýcarští ekologové dosáhli v nedělních parlamentních volbách historického výsledku. Obě strany zelených získaly v součtu více než 20 procent hlasů. Zelená strana Švýcarska (GPS) skončila se ziskem 13 procent hlasů na čtvrtém místě, a na pátou příčku tak odsunula vládní Křesťanskodemokratickou lidovou stranu (CVP) s 11,8 procenta. Zelení liberálové (GLP), kteří spojují ochranu životního prostředí s liberální hospodářskou politikou, podle prognózy dostali 7,6 procenta hlasů a skončili šestí.

Nejlepší penzijní systém mají Nizozemci a Dánové

Nizozemsko a Dánsko mají nejlepší důchodové systémy na světě. Země dostaly nejlepší hodnocení „A“ ve studii Melbourne Mercer Global Pensions Index za úroveň finančního zabezpečení svých obyvatel v důchodu. Na třetím místě s hodnocením B + se umístila Austrálie. První desítku s hodnocením „B“ zakončily Finsko, Švédsko, Norsko, Singapur, Nový Zéland, Kanada a Chile. Na český penzijní systém se studie nezaměřila.