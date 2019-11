Ranní přehled podle Bloombergu: Král luxusu bude snídat u Tiffanyho | E15.cz

Švýcarský Novartis uzavře miliardovou fúzi

Švýcarská farmaceutická společnost Novartis se chystá převzít americkou biotechnologickou firmu The Medicines Company za 9,7 miliardy dolarů (224 miliard korun) a rozšířit tak své působení na lukrativním trhu s léky na onemocnění srdce. Novartis zaplatí 85 centů za akcii, což představuje 45procentní prémii oproti závěrečné ceně akcií ze dne 18. listopadu, kdy agentura Bloobmerg poprvé informovala, že strany mezi sebou vedou rozhovory o fúzi. Celková cena zahrnuje také akciové opce a konvertibilní dluh. Dohoda by měla být dokončena na počátku příštího roku.

Mediální magnát Bloomberg vyzve Donalda Trumpa

Miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg oficiálně vstoupil do boje o Bílý dům, zapojí se do demokratických primárek. Sedmasedmdesátiletý mediální magnát prohlásil, že USA si nemohou dovolit mít další čtyři roky v čele republikána Donalda Trumpa.

Drtivá volební vítězství

Hongkongští prodemokratičtí kandidáti jasně ovládli nedělní místní volby. Podle předběžných výsledků získali jednoznačnou většinu 390 ze 452 přímo volených křesel. Ovládli tak 17 z 18 místních rad, které byly dosud pod kontrolou propekingských politiků. Drtivé vítězství slaví také současný rumunský prezident Klaus Iohannis, který stráví v úřadu dalších pět let. Centristický politik totiž v nedělním druhém kole voleb jasně porazil sociální demokratku Vioricu Dancilaovou, když získal 63,2 procenta hlasů. Prezidenta o víkendu zvolila i jihoamerická Uruguay, kde nejspíš těsně zvítězil kandidát pravicové opozice Luis Lacalle Pou.

Britský manifest

Britská Konzervativní strana v čele s premiérem Borisem Johnsonem jasně vede v předvolebních průzkumech na opozičními labouristy. Podle pěti různých průzkumů si udržuje náskok nejméně 10 procentních bodů. Lídři obou stran pokračují v předvolební kampani. A zatímco Johnson Britům slibuje odchod země z Evropské unie s vyjednanou dohodou, snižování daní pro pracující i vyšší investice do školství či zdravotnictví, šéf labouristů Jeremy Corbyn se zavazuje k vyššímu zdanění bohatých, znárodnění části průmyslové infrastruktury i vyšší podpoře veřejných služeb. Volby, které se uskuteční 12. prosince, budou podle obou kandidátů nejzásadnější v moderních dějinách Británie.

Král luxusu bude snídat u Tiffanyho

Francouzský obchodní magnát Bernard Arnault, který už více než třicet let buduje luxusní značky známé pod zkratkou LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), je blízko k dohodě o koupi luxusního amerického klenotnictví Tiffany & Co. Zaplatit za něj chce více než 16 miliard dolarů. Převzetí, které by bylo největší akvizicí v historii LVMH, by měly strany podle zdroje blízkého jednání oznámit během pondělí.