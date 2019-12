Ranní přehled podle Bloombergu: Týden britských voleb | E15.cz

Britské volby

Předvolební kampaň v Británii vstupuje do svého posledního týdne. Konzervativní strana je sice v čele, ale stále panuje nejistota o celkovém výsledku. Hlavním krátkodobým rizikovým faktorem pro investory je to, zda pro konzervativce vznikne jasná většina, která by zaručila cestu k Brexitu. Nebo, zda se průzkumy pletou a zvítězí Liberálové, čímž by se situace komplikovala.

Nová cla

Britské volby nejsou tento týden jedinou významnou událostí. Pro globální ekonomiku je ještě důležitější blížící se termín pro zavedení dalších cel na čínské zboží ze strany USA. Údaje o čínském exportu zveřejněné o víkendu ukazují, jaký dopad má celní boj, přičemž vývozy do USA klesly v listopadu o třiadvacet procent.

Politické debaty

V několika příštích dnech bude v centru zájmu také debata o politice centrálních bank. Očekává se, že centrální banky nalijí v příštím desetiletí do ekonomiky více peněz, i když pomalejším tempem než dříve. Půjde o to, jaké další nástroje budou moci použít, aby zajistily, že měnová politika bude i nadále účinná v boji s poklesem ekonomiky.

Návrat domů

Tesco, největší řetězec supermarketů Británii, zvažuje ukončení aktivit v Thajsku a Malajsii, které představují kolem 9 miliard dolarů. Znamenalo by to, že skupina znovu zaměří své hlavní podnikání na domovskou Británii, kde čelí Brexitu, ale také intenzivní konkurenci, která snižuje ceny.

Omezení těžby

Asijské akcie odstartovaly týden obezřetným způsobem před záplavou schůzí centrálních bank a blížícím se termínem zavedení cel. Hrubé ceny akcií zůstávají blízko 12týdenních maxim poté, co v pátek oznámila Saúdská Arábie, že omezí produkci ropy ještě více, než se dohodla se členy ropného kartelu OPEC.