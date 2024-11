Accolade investovala přes miliardu do průmyslového parku ve Zdicích

Skupina Accolade investovala více než 1 miliardu korun do průmyslového parku Zdice, který leží zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Prahy. Nejnovějším nájemcem se v něm stal dodavatel manipulační techniky Toyota Material Handling CZ (TMHCZ) ze skupiny Toyota Industries Corporation. Ten si v parku pronajme přes 13 tisíc metrů čtverečních, jež využije pro skladovací halu, dílnu i kanceláře se svým sídlem. Developerem parku je společnost Panattoni.

„Průmyslový park ve Zdicích je ukázkou, jak moderní infrastruktura pro podnikání pomáhá rozvíjet potenciál firmám, které již často v oblasti dlouhodobě působí. Všichni naši nájemci jsou v jihozápadní části Středočeského kraje dlouhodobě etablováni a potřebovali další prostory pro svůj růst. Díky napojení na dálnici D5 a blízkosti Prahy, Plzně i měst Středočeského kraje nám tedy ve Zdicích vzniká zajímavý podnikatelský hub, za jehož rozvoj také vděčíme našim skvělým investorům,“ uvedl Milan Kratina, CEO Accolade a také spoluzakladatel Accolade Industrial Fund, který část průmyslového areálu vlastní. Toyota Material Handling CZ se bude stěhovat do Zdic z Rudné u Prahy.

Průmyslový park aktuálně sestává ze dvou budov. První z nich o velikosti přesahující 13 tisíc metrů čtverečních je již od léta 2022 v užívání nájemce Doosan Bobcat. Ten v hale zaměstnává zhruba 80 lidí, kteří se starají o příjem, kontrolu, třídění, skladování a přípravu materiálu a komponentů pro zásobování. Hala náleží do portfolia fondu kvalifikovaných investorů Accolade Industrial Fund. Při její výstavbě došlo ze strany Accolade zároveň k investici do rekonstrukce polní cesty, která vede z obce k dálnici D5, a na vjezdu do parku byla vybudována okružní křižovatka.

Zajímavostí je, že budova je doplněná o treláže, takže určité segmenty fasády jsou porostlé zelení, instalováno je zde také inteligentní veřejné osvětlení s funkcí nočního utlumení.

Druhá hala je rozdělena na dvě části, první z nich s plochou 12 tisíc metrů čtverečních je již ve výstavbě a plně pronajatá pro budoucí skladové účely nájemce. Druhou část o velikosti přes 13 500 metrů čtverečních obsadí TMHCZ. Výstavba, jejíž součástí je také vybudování silnice, cyklostezky i přípojky plynu a kanalizace do nedalekých Knížkovic, začne v listopadu letošního roku a potrvá do konce roku 2025.