Aktuální situace na realitním trhu přináší výjimečné investiční příležitosti | E15.cz

Zatímco ti, kteří mají již nějakou dobu v plánu koupi nemovitosti pro vlastní bydlení, nyní kvůli strmě stoupajícím cenám pláčou, investoři do realit si mnou ruce. Aktuální situace na realitním trhu slibuje světlé zítřky.

Ceny nemovitostí v dohledné budoucnosti totiž nečeká žádný výrazný zvrat a počítá se nadále s tím, že ceny půjdou nahoru. I když možná pomalejším tempem než doposud. Celé situaci nahrává i nedávné zvýšení základní úrokové sazby na 0,75 procenta, od které se odvíjí například sazby hypotečních úvěrů. Dle ekonomů stojí za zvýšením sazeb obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky a můžeme počítat s tím, že se ve zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat.

Jak velký dopad to bude mít na úspěšnost lidí žádající o hypotéky lze nyní jen těžko odhadnout. V případě neúspěšné žádosti je tak nájemní bydlení jedinou alternativou bydlení vlastního. Investoři, kteří na koupi nemovitosti dosáhnou, mají vyhlídky o něco lepší. V Praze se například počítá s kompletní revitalizací několika městských částí a vznikem tisíců nových bytů.

Růžovou budoucnost před sebou má Libuš, která nyní patří mezi ty opomíjenější městské části Prahy, ač již v současné době představuje velmi příjemnou část Prahy. Budoucí stanice metra D Libuš však byla impulsem pro zahájení rozsáhlejší revitalizace pozemků i nemovitostí v okolí a během následujících let se počítá se vznikem nejrůznějších obchodů, služeb, restaurací a administrativních a bytových budov. Vznikne tu i nové náměstí a park, který se má nacházet v přímé blízkosti unikátního projektu Citadela 16.

Ten je již v závěrečné fázi a na konci tohoto roku by se měl dočkat kolaudace. Jedná se o výjimečné městské vily umístěné ve vlastním areálu s centrálním vstupem a celý projekt je jakousi předzvěstí toho, jak bude budoucí Libuš vypadat. Obyvatelé domů se mohou těšit na velké a prostorné luxusní rodinné domy se slunečními terasami na střeše. Prodej domů má na starosti realitní společnost Bohemian Estates International, která zároveň upozorňuje na to, že jsou domy z projektu Citadela 16 s ohledem na revitalizaci okolí výjimečnou investiční příležitostí.

Dle dostupných údajů je předpokládaný růst hodnoty nemovitostí minimálně 85 %, na čemž se podílí zejména nově vznikající stanice metra D. „Bavíme-li se o výnosu z nájmu, my v případě kompletní správy nemovitosti garantujeme 2,23 % ročně. Co se celkového zhodnocení týče, to může dosáhnout až 13,02 % ročně,“ říká David Novotný, majitel a jednatel společnosti. Celkové zhodnocení však záleží na způsobu financování, zda proběhne z vlastních zdrojů nebo bude částečně kryté úvěrem. Bohemian Estates International v tomto ohledu poskytuje veškeré poradenství a u financujících bank klientům vyjedná nadstandardní podmínky.

„Projektu Citadela 16 věříme. Jsou to unikátní domy, které v průběhu let mohou i zdvojnásobit svou hodnotu. Proto si je zamilujete, ať už pro vlastní bydlení, nebo pokud se pro jejich koupi rozhodnete z čistě investorského hlediska,“ uzavírá David Novotný za Bohemian Estates International.