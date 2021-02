Biskupství dalo za brněnské obchodní centrum tři čtvrtě miliardy | E15.cz

„Investice do obchodního centra Velký Špalíček je Biskupstvím brněnským chápána především jako investice do unikátní nemovitosti v centru druhého největšího města v České republice,“ uvedla mluvčí biskupství Martina Jandlová.

Výši transakce strany nekomentovaly. Cenu 30 milionů eur uvedla poradenská společnost JLL ve svém přehledu o nových realitních obchodech.

Investici do retailové nemovitosti podniklo biskupství jako čistě komerční projekt. „Byla provedena za účelem investování prostředků z církevních náhrad do takového majetku, který by dlouhodobě umožnil financovat činnosti církve, respektive biskupství, které nejsou komerčního charakteru,“ dodala.

Generali při transakci zastupovala poradenská společnost Cushman & Wakefield, na straně biskupství byli konzultanti z IMAP Redbaenk. „Jedná se o interní záležitosti skupiny Generali, a nebudeme proto transakci komentovat,“ reagovala na zaslané otázky šéfka komunikace Generali pro střední a východní Evropu Marika Valditara Nicajasová.

Centrum Velký špalíček vzniklo před dvaceti lety přestavbou a dostavbou skupiny historických budov. Investice tehdy byla kolem jedné miliardy korun. Velká část obchodů v centru spadá do kategorií retailu, jejichž provoz byl v posledním roce silně omezen.

Generali Real Estate v posledních letech více nakupuje, než prodává. Loni na jaře realitní část finanční skupiny pořídila obchodní dům Kotva v Praze za zhruba 3,5 miliardy korun. V první polovině minulého roku fond spravovaný Generali koupil v hlavním městě rovněž dvě rezidenční budovy.

Pro Biskupství brněnské je akvizice Velkého špalíčku první větší realitní investicí. Peníze z restitučních náhrad dosud zčásti umisťovalo do Fondu udržitelnosti Římskokatolické církve, jehož podfondy zaměřené na akcie, dluhopisy a nemovitosti spravuje ČSOB a Česká spořitelna.

Objem investic do komerčních nemovitostí se podle poradců z JLL loni meziročně propadl o 52 procent na 1,5 miliardy eur.

„Chuť investorů nakupovat v České republice je stále velmi vysoká a objem investic by mohl být mnohem větší, pokud by bylo k prodeji více realitních projektů. Většina stávajících vlastníků ale raději chytře vyčkává, nenabízí projekty k prodeji a aktivně se snaží udržet nebo zvýšit jejich hodnotu,“ uvedl Andrew Peirson, ředitel JLL pro Českou republiku.

Za retailové nemovitosti loni investoři utratili kolem 407 milionů eur. Zájem byl hlavně o nákupní parky, které nebyly vzhledem ke skladbě obchodů tolik zasažené jako obchodní centra. Z řad obchodních center se kromě Velkého špalíčku prodal za 70 milionů eur už jen Central Kladno do rukou skupiny Portiva a společnosti Micronix.