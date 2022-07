Češi podceňují pojištění. Více než polovina nemovitostí není dostatečně pojištěna | E15.cz

Růst hodnoty majetku je jedním z příjemných dopadů vysoké inflace, která v posledních měsících drtí nejen Českou republiku. Žádoucí reakcí by měla být kontrola pojistných smluv, jelikož výše pojistné ochrany nemusí odpovídat aktuální hodnotě majetku. Nárůst by se měl zcela jistě promítnout také do nákladů. Na to ale mnoho Čechů zapomíná a své domovy mají mnohdy podpojištěné i o polovinu.