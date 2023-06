České stavebnictví stagnuje. Firmy věří v mírné zlepšení příští rok | e15.cz

Dotázaní ředitelé stavebních firem neočekávají v příštích měsících zásadní oživení trhu. Tři pětiny z nich dokonce počítají s poklesem stavebních prací. Tento odhad vychází zejména ze stávajícího ochlazení v segmentu rezidenčního bydlení. Stavební úřady za duben meziročně vydaly o 10,9 procenta stavebních povolení méně, zahájená bytová výstavba poklesla o 24,6 procenta. „Již koncem minulého roku bylo patrné, že trh s byty se zastavil a dochází k odkladu realizace mnoha projektů privátních developerů,“ hodnotí situaci Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav.

Poptávku na trhu s bydlením negativně ovlivňuje zejména vysoká inflace drahé financování úvěrů. „Očekáváme ještě větší tlak na nabídkovou cenu, mnohdy hraničící s dumpingem. „To se s postupem času negativně projeví na ekonomické kondici některých stavebních společností, kterým budou chybět prostředky na obnovu technologií a personální rozvoj,“ varuje Radim Čáp, jednatel společnosti Swietelsky stavební.

Jak se promění Praha:

Větší naděje vkládají zástupci stavebních firem až do příštího roku, kdy by se klesající trend měl zpomalit na úroveň –0,8 procenta. Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger, odhaduje, že se letos situace ve stavebnictví postupně stabilizuje. „Projeví se to v dostupnosti a rozmanitosti stavebních materiálů, v plynulosti zásobování a také v dostatečné kapacitě stavebních řemesel. Očekáváme, že postupně dojde k růstu poptávky. Už nyní spouštěče mnohých obav ohledně investic do bydlení ztrácejí na síle. Poklesly ceny energií a výhledově by měly klesat i úrokové sazby hypoték.“ Podle Dušana Kunovského, předsedy představenstva společnosti Central Group, bude k výraznějšímu růstu stavební aktivity potřeba snížení cen stavebních dodávek alespoň o deset procent ve srovnání s úrovní roku 2022.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) vidí příležitost k nastartování růstu v novém stavebním zákoně, který začne platit právě v roce 2024: „Konečně máme na stole pevnou právní normu, která přinese jistotu právního prostředí projektantům, stavebníkům i ostatním účastníkům ve výstavbě, a přispěje tak ke stabilizaci stavebnictví obecně.“ Potenciál bytové výstavby by měl zvýšit i koncept dostupného bydlení, na kterém jeho ministerstvo pracuje.

Pro kondici stavebnictví jsou zásadní také veřejné zakázky. Ani jejich objem zatím meziročně neroste, ale pro firmy může být vzpruhou rekordní objem prostředků ve výši 151 miliard korun, které jsou letos rozpočtovány pro SFDI. „Dává to dobrý předpoklad pro výrobu v segmentu dopravní infrastruktury,“ upozorňuje šéf Metrostavu Jaroslav Heran.

Podle Michala Vacka, výkonného ředitele, která kvartální analýzu českého stavebnictví zpracovala, by firmy měly situaci zvládnout: „Pokud se negativně neprojeví další makroekonomický problém, začne se oživovat poptávka po stavebních projektech. Vlastní bydlení sice nějakou dobu nebude pro každého, ale indikujeme zájem o projekty nájemního bydlení. Mělo by se projevit zlepšení dostupnosti stavebních materiálů a plynulosti zásobování, což přispěje k vyšší efektivitě výstavby.“