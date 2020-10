Co všechno pro vás zajistí realitní makléř a jak by měl vypadat? | E15.cz

Když stojíme před rozhodnutím, zda svou nemovitost prodat či pronajmout, vyvstává podobných otázek celá řada. Takové rozhodnutí často přichází pouze jednou za život.

Realitní makléř je profík, který pracuje s nabídkou a poptávkou. Vzhledem k tomu, že letos vešel v platnost realitní zákon, je třeba si vždy zkontrolovat, zda realitní makléř má oprávnění v oboru podnikat. Dle zákona je každý makléř povinen mít profesní pojistku, tu správnou certifikaci a hlavně vázanou živnost. Vyhledávejte dle referencí a doporučení. Podívejte se na jeho portfolio, jakým způsobem se prezentuje na internetu a v tištěných mediích, zda funguje moderním způsobem, který je dnes bezpodmínečně vyžadován. Díky tomu se i vaše nemovitost prodá za nejvyšší možnou kupní cenu.

Realitní makléř se stará o celý obchod, připraví tu správnou prodejní strategii. Zjistí vaše potřeby a přání, nastaví celý obchod tak, aby vám bylo příjemně. Připraví tržní odhad, podle kterého můžete nastavit kupní cenu nemovitosti. Většinou se tento odhad neliší cenově od odhadu bank. Samozřejmě to, že se nemovitost prodá za nejvyšší možnou kupní cenu, není postaveno na odhadu, ale na zkušenostech, prodejních nástrojích a 100% pozornosti realitního makléře na klienta.

V dnešní době je již automatické, že připraví nemovitost k prodeji, ať už úklidem nemovitosti, nebo home-stagingem. Pro skvělou prezentaci nemovitosti je vyžadován profesionální fotograf, vytvoření video-prohlídky a 3D skenu nemovitosti. Ušetří vám to spoustu času, ať už jste prodávající či kupující. Nechá vyhotovit plánek dispozice, zjistí si veškeré informace.

Makléř má absolutní dohled nad celým obchodem a vybere toho správného klienta, kterého si vždy dopředu ověří. Ověřování klienta znamená, že zjistí jeho potřeby, jeho představy, způsob financování a domluví prohlídku nemovitosti. Schůzka v nemovitosti je pak vážnější a šetří tak čas obou stranám.

Ať se jedná o makléře z velké značkové sítě nebo malé realitní kanceláře, vždy by měl být členem Asociace realitních kanceláří ČR. Makléř by měl předávat vždy správné a úplné informace. Neměl by nikoho tlačit do rozhodnutí. V makléři byste měli cítit jistotu a bezpečí. Také by vás měl o průběhu obchodu stále informovat a být s vámi v kontaktu.

Vždy uzavřete s makléřem smlouvu, která potvrdí vše, co jste si domluvili. Máte pak naprosto jasno, jak bude spolupráce vypadat, kolik vás to bude stát a co všechno pro vás zajistí. Přejeme vám šťastnou ruku při výběru toho správného partnera s lidským přístupem.