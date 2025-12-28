Deset míst, kde je byt levnější než iPhone. Sem míří investoři pro mořskou idylu
- Necelých deset milionů korun se dá na pražském realitním trhu utratit třeba za lepší byt tři plus jedna s výhledem do zeleně.
- Za tutéž sumu se dá ale pořídit i portfolio deseti bytů v oblíbených přímořských lokalitách vzdálených jen několik minut od moře.
- Stačí vyjet za hranice a mít alespoň kapku odvahy.
Úzké uličky klikatící se z historického centra k romantické mořské zátoce sevřené skalami. Skoro vizuální fráze. Hned za městem vysoké hory, ve kterých můžete trávit celé dny meditativní turistikou, aniž byste potkali živáčka. Takové je městečko Scalea v jihoitalské Kalábrii. Na fotkách ji klidně můžete považovat za jednu z forem ráje.
Ráje, který je ovšem zcela neočekávaně lehce dosažitelný. Důvodem jsou cenovky tamních nemovitostí. Menší byt v městečku vyjde běžně stejně draho jako obyčejné ojeté auto, a co více, nabídka takových bytů a apartmánů je obrovská. S trochou asertivity je tak mnohdy možné o ceně i licitovat. Ano, realita může znít občas zatraceně nepravděpodobně.
Scaleu si v sedmdesátých a osmdesátých letech oblíbili italští urbanističtí architekti. Měla se stát masovou dovolenkovou destinací těžce pracujících Italů. Brutalistní betonáři dílo dokonali, a na místě tak vyrostlo obrovské množství bytů a apartmánů, které se ale nikdy nepodařilo plně využít. Vítejte v dimenzi, kterou jste možná doposud nikdy nepoznali. Na místě, kde byt není synonymem bohatství. Scalea v tom ale není sama.
Vybral jsem deset lokalit v celkem osmi zemích, kde si budete moci vzhledem k cenám nemovitostí připadat jako králové. Byty a apartmány, které jsou občas až neuvěřitelně levné na to, co dané místo nabízí. Chcete alternativu k chatě na Sázavě, která leží na dobře dostupném místě u moře, poslouží pro levnou letní dovolenou a na zbytek sezony půjde pronajmout? A navíc je oproti oné posázavské chatě dokonce podstatně levnější? Čtěte dál.
Z dat portálu Sreality jsem dal dohromady portfolio deseti lokalit, které se dá s trochou nadsázky označit za diverzifikované. A to nejen regionálně, ale rovnou i kulturně či politicky. Být správcem takového portfolia nebude lehké, bude to ale určitě vzrušující. Kdo ví, možná se taková role pro některé z vás stane třeba i alternativou k práci v korporátu. Pojďme k věci, začneme Španělskem, přeletíme do Gruzie a stavíme se třeba v Bulharsku. Vybíral jsem cenově nejdostupnější bytovky zpravidla o velikosti 1+kk, někdy ale za svou trochu peněz dostanete muziky dokonce ještě podstatně více.
Torrevieja, Španělsko
Panoráma města Torrevieja. Provincie Alicante, Costa Blanca. Španělsko |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 2+kk 31 m²
Cena: 1 629 123 korun
Torrevieja na španělském pobřeží Costa Blanca patří mezi oblíbené destinace pro důchodce a investory hledající dostupnější středomořské nemovitosti. Město má silné zázemí v oblasti zdravotnických služeb a dobrou infrastrukturu, což podporuje dlouhodobé i sezonní pronájmy. Trh tu zůstává aktivní i díky poptávce ze strany Britů, Skandinávců a Čechů. V okolí se nachází slaná jezera s příznivým vlivem na zdraví, což láká kupce se zdravotními problémy. Byty menší velikosti jsou ideální pro krátkodobé pronájmy přes Airbnb a další platformy. Přestože ceny v posledních letech mírně rostou, Torrevieja zůstává cenově dostupnější než například již dříve mezi Čechy „profláklé“ Alicante nebo Valencie.
Zajímavost: Město má jednu z největších komunit cizinců ve Španělsku – více než 40 procent obyvatel nejsou rodilí Španělé.
Rruga Liria, Rrashbull, Albánie
Albánské město Durres ležící v sousedství Rrashbullu |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 37 m²
Cena: 1 400 000 korun
Rrashbull leží v blízkosti města Durrës, druhého největšího albánského města s rychle rostoucí turistickou infrastrukturou. Díky nízkým cenám a rychlému vývoji regionu se Albánie stává novým cílem investorů hledajících raná investiční okna. Byty u moře jsou stále dostupné, ale ceny rostou s tím, jak se zvyšuje zájem zahraničních kupců. Důležitým faktorem je dobrá dostupnost. Mezinárodní letiště v Tiraně je vzdáleno méně než hodinu jízdy takřka „všude“ po Albánii. V oblasti roste počet moderních projektů a přímořských rezidencí, což naznačuje posun k vyšší kvalitě bydlení.
Zajímavost: Albánie se podle některých žebříčků stala jednou z nejrychleji rostoucích turistických destinací Evropy.
Batumi, Gruzie
Kontrasty v hlavním městě Gruzie Batumi |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 28 m²
Cena: 1 285 046 korun
Batumi je moderní gruzínské letovisko na pobřeží Černého moře, které v posledních letech zažívá realitní boom. Gruzínská vláda podporuje investice do nemovitostí, a to včetně výhodného daňového režimu pro nerezidenty. Město je známé svým nočním životem, kasiny a mezinárodní atmosférou, což podporuje zájem turistů i investorů. Výstavba nových věžáků s apartmány je masivní, čímž se rozšiřuje nabídka, ale zároveň vzniká tlak na ceny pronájmů. Sousedství s Tureckem a snadné vízové podmínky zvyšují atraktivitu lokality, divokou kartou je ale politický vývoj.
Zajímavost: Většinu investic do nemovitostí v Batumi tvoří cizinci – v některých projektech až 70 procent kupujících.
Pattaya, Thajsko
Město Pattaya a moře se západem slunce, Thajsko. |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 27 m²
Cena: 1 172 154 korun
Pattaya je thajské přímořské město vzdálené asi 90 minut od Bangkoku a patří mezi tradiční destinace pro zahraniční investory. Realitní trh je zde silně orientovaný na byty v uzavřených komplexech s bazény, ostrahou a službami. Cizinci zde mohou vlastnit byty formou „freehold“, což je klíčová výhoda (jde o stejný typ vlastnictví, jako je uplatňováno v Česku). Pattaya láká na celoroční sezonu a vysoký počet turistů, což zvyšuje potenciál výnosu z krátkodobého pronájmu. Navzdory silné nabídce je trh stabilní, i díky domácí poptávce a nízkým provozním nákladům.
Zajímavost: V Pattaye žije trvale několik desítek tisíc cizinců, často důchodců, kteří tu zakládají komunity.
Ulcinj, Černá Hora
Pláž v černohorském letovisku Ulcinj |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 24 m²
Cena: 1 093 498 korun
Ulcinj je nejjižnější město na černohorském pobřeží a čím dál více se profiluje jako alternativa k přeplněným letoviskům v Chorvatsku. Město má dlouhou plážovou promenádu, přírodní zálivy a silné albánské kulturní vlivy. Trh s nemovitostmi je zatím méně rozvinutý, ale právě to dává šanci na potenciálně výhodný nákup v rané fázi růstu. Černá Hora usiluje o vstup do EU, což zvyšuje důvěru investorů. Infrastruktura je skromnější, ale existuje potenciál pro zhodnocení v horizontu několika let.
Zajímavost: Ulcinj má jednu z nejdelších pláží na Jadranu – Velika Plaža měří 13 kilometrů.
Gamsha, Egypt
Egyptské letiště Hurghada nedaleko od letoviska Gamsha |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 38 m²
Cena: 723 610 korun
Gamsha je rozvojová oblast severně od Hurghady, kde egyptská vláda plánuje vznik nového turistického centra. Zatímco nabídka je omezená, investoři doufají ve zhodnocení, jakmile infrastruktura pokročí. Egypt obecně nabízí velmi nízké ceny nemovitostí a jednoduché podmínky pro jejich vlastnictví cizinci. Díky teplému klimatu je oblast vhodná pro celoroční pobyt. Vzhledem k nedokončeným projektům je ale důležité pečlivě prověřovat developery.
Zajímavost: Egypt jako jeden z mála států v regionu umožňuje vlastnictví nemovitostí cizinci bez nutnosti trvalého pobytu.
Sommatino, Sicílie, Itálie
LIcata, nejbližší místo s přístupem k moři ze Sommatina |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 2+kk 50 m²
Cena: 715 285 korun
V tomto případě jsem udělal malou výjimku. Sommatino je totiž vnitrozemská obec na Sicílii, která se proslavila programem prodeje domů za symbolické ceny, což přitáhlo pozornost médií. I když tato konkrétní nabídka není za euro, zůstává v extrémně nízké cenové hladině. U moře v Licatě jste nicméně autem zhruba za půlhodinku. Lokalita je klidná, autentická a vhodná spíše pro ty, kteří hledají únik z ruchu civilizace než výdělek z pronájmu. Absence turismu v okolí omezuje investiční výnosy, ale dlouhodobě může být zajímavá jako druhé bydlení. Doprava je složitější, což snižuje atraktivitu pro krátkodobé pobyty.
Zajímavost: Mnoho italských obcí nabízí daňové úlevy nebo granty pro cizince, kteří opraví opuštěné domy.
Scalea, Itálie
Malebná pláž s lidmi, kteří si užívají slunce pod barevnými slunečníky na pláži ve městě Scalea v italské Kalábrii |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 25 m²
Cena: 615 000 korun
Scalea je, jak už víme, přímořské město v Kalábrii, které se stalo levnou vstupní branou pro cizince hledající dostupné středomořské nemovitosti. Na rozdíl od mnoha italských měst je zde trh aktivní a ceny se drží nízko díky velkému množství nabídky. Město má základní infrastrukturu a dostupnost vlakem z Neapole. Byty zde často vyžadují rekonstrukci, ale mohou sloužit jako rekreační základna. Lokalita je populární i mezi Poláky a Rusy.
Zajímavost: Některé byty ve Scalee se prodávají levněji než opravdu hodně ojeté auto, ceny „nejhorších kusů“ údajně začínají už na desítce tisíc eur.
Sveti Vlas, Bulharsko
Sveti Vlas, bulharské přímořské letovisko s přístavem, plážemi, budovami s červenými střechami a zelenými kopci. Oblíbená letní destinace na pobřeží Černého moře. |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 48 m²
Cena: 591 960 korun
Sveti Vlas leží na bulharském pobřeží Černého moře poblíž Slunečného pobřeží a patří mezi klidnější a luxusnější alternativy v regionu. Město nabízí kvalitní nové apartmánové komplexy často s výhledem na moře a je oblíbené u ruských a skandinávských investorů. Infrastruktura je solidní a dostupnost z letiště v Burgasu výborná. Ceny jsou i přes růst stále výrazně nižší než v Chorvatsku či Řecku. Oblast je atraktivní i pro dlouhodobé pobyty díky nižším životním nákladům.
Zajímavost: V oblasti vzniká přístav Marina Dinevi, jeden z mála soukromých jachetních přístavů na bulharském pobřeží.
Hurghada, Egypt
Přístav v egyptském letovisku Hurghada |
Typ nemovitosti: Prodej bytu 1+kk 35 m²
Cena: 423 868 korun
Hurghada je největším turistickým centrem na egyptském pobřeží Rudého moře. Realitní trh je zde živý a přístupný zahraničním investorům bez složité byrokracie. Ceny jsou stále velmi nízké, i když v posledních letech pozvolna rostou. Město má kvalitní infrastrukturu, mezinárodní letiště a celoroční sezonu. Investoři často volí apartmány jako druhé bydlení, nebo ke krátkodobým pronájmům turistům.
Zajímavost: V Hurghadě existují celé čtvrti obývané primárně cizinci – v některých komplexech tvoří Egypťané menšinu.