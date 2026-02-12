Nové auto na úvěr zdarma? Slevové eldorádo není pro každého a může se prodražit
- Konkurenční souboj značek dělá z českého zákazníka potenciálního vítěze.
- Množí se nabídky nákupu automobilu na úvěr s nulovým úrokem.
- Nabídky mají svá „ale“, která si musí nakupující pozorně pohlídat.
V Česku se má letos prodat odhadem čtvrt milionu nových osobních aut, o jedno každé z nich přitom značky svádějí velmi tvrdý souboj. Některé proto sahají i k zajímavému lákadlu pro zákazníky v podobě nákupu na úvěr s nulovým, případně velmi nízkým úrokem. K němu se zpravidla váže nemalá počáteční akontace, relativně rychlé splacení úvěru a nutnost předvybraného pojištění.
Přesto to může být zákazník, kdo z konkurenčního boje vyjde jako vítěz. Netěží ani tak z lásky automobilek k němu jako spíše ze slabšího vytížení továren, snahy doprodat méně poptávané modely, ideálně takové, které vedou ke splnění emisních limitů.
Zájemce vábí do svých showroomů na „úvěr za nulu“ například BMW. S výjimkou iX3 lze tímto způsobem financovat veškeré jeho modely. „Podmínky se liší. Doba splácení se pohybuje od 12 do 36 měsíců a akontace (část z ceny vozu, kterou musí zájemce zaplatit jednorázově při pořízení – pozn. red.) bývá od 40 do 60 procent,“ uvádí mluvčí českého zastoupení David Haidinger.
Nejen BMW či Porsche, ale i Peugeot
Porsche přišlo s podobnou nabídkou v polovině roku 2024, kdy tímto způsobem podpořilo prodej modelu Taycan, později i dalšího elektrovozu Macan. „V současné době se jedná o Cayenne E3 a elektrické modely Macan a Cayenne E4. Zároveň plánujeme rozšíření tohoto financování na celou modelovou paletu,“ říká marketingová manažerka Porsche Petra Klosová. Zákazníky tím chce mimo jiné motivovat, aby nákupy neodkládali.
Podmínky mají zájemci jasně stanovené: tříletou délku kontraktu s akontací mezi 50 a 60 procenty. Celkově prodalo Porsche v Česku necelé dvě stovky vozů na úvěr s nulovým úrokem. V případě Cayenne E3 a elektrického Macanu jde zhruba o každý čtvrtý vůz.
Úvěr „zdarma“ není výsadou jen značek z vyšších segmentů. U všech modelů osobních i užitkových vozů ho nabízí třeba i Peugeot. Podmínky jsou však v tomto případě přísnější: klient musí splatit půjčku za jediný rok, akontace se pohybuje od 65 do 80 procent.
Takže například při pořízení modelu 208 v provedení Style s benzinovým motorem o objemu 1,2 litru a výkonem 55 kW zaplatí zájemce zpočátku 263 tisíc, zbývajících 145 tisíc rok splácí. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) činí v tomto případě čtyři procenta. Podobným způsobem podporuje své modely CX-30 a CX-60 Mazda. Ford zase ukázal na plug-in hybridní vůz Kuga, kterým cílí na podnikatele a právnické osoby.
Z celkového počtu 53 tisíc smluv, které loni uzavřel Volkswagen Financial Services, zahrnovalo nulaprocentní úvěr 2233 smluv. Většinou se jednalo o financování vozů značky VW, ale také Škoda Auto.
Proč jdou automobilky touto cestou?
„Nulový úrok existuje jako marketingový nástroj desítky let. Zdá se ale, že se z něj coby výjimky stává v Česku pravidlo. Dříve sloužil primárně k doprodejům hůře prodejných modelů, dnes jde o systematickou strategii napříč portfolii. Aktuálně totiž registrujeme již delší dobu velmi nízké vytížení evropských továren, uvádějí se průměry kolem 50 až 60 procent. K ziskovému provozu je přitom zapotřebí alespoň 75 procent a výše,“ vysvětluje expert z poradenské společnosti EY Petr Knap.
Dodává, že automobilky potřebují stimulovat prodej a nulový úrok patří k účinným psychologickým nástrojům. „Zároveň jde o podporu prodeje bez snižování katalogových cen, které by poškozovalo zůstatkové hodnoty a výpočty marží. Specificky pak automobilky mají zájem o prodej vozů s nízkými či nulovými emisemi, které jim pomáhají splnit emisní cíle,“ pokračuje Knap. I přesto se však podle něj typicky jedná o dotovanou aktivitu značky prostřednictvím poskytovatele úvěru.
Další automobilky volí strategii úrokových sazeb, které nemají k nule daleko. Třeba čínský BYD takto propaguje plug-in hybridní SUV Seal U DMi ve všech výbavách. Značka v odpovědi pro e15 uvádí příklad, kdy klient v počáteční fázi zaplatí 515 tisíc, zbývajících 630 tisíc splácí v dalších čtyřech letech s úrokem 0,99 procenta ročně. Celková měsíční splátka včetně pojištění a povinného ručení činí 15,5 tisíce. Dohromady tak zaplatí 749 tisíc včetně havarijního pojištění a odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to při RPSN převyšující osm procent.
Zájemce o nový vůz, kteří se chtějí vyhnout vyšší počáteční splátce, se snaží oslovovat Kia s pevnou sazbou od 3,69 procenta napříč modely. Akontace v tomto případě osciluje mezi 20 a 45 procenty, délka financování se pohybuje od dvou do čtyř let. „Nízkoúrokové financování je dnes běžnou součástí prodejního mixu, nicméně netvoří většinu všech prodaných vozů. Zákazníci často kombinují vlastní hotovost s úvěrem, případně využívají produkty s flexibilní závěrečnou splátkou,“ říká mluvčí automobilky Kia Kateřina Vaňková Jouglíčková.
Pro podnikatele má úvěr ještě další daňové výhody. „Odečtou si DPH při pořízení vozu, pak postupně odepisují jeho hodnotu, zároveň jsou splátky úvěru daňově uznatelné. Letošní rok by celkově měl být rokem kupujících,“ dodává Knap s odkazem na řadu slev a nejrůznějších bonusů. Ty bývají patrné zejména v časech nižších prodejů, které zpravidla rostou v jarních měsících: „Při nákupu nového vozu máte letos poměrně silnou vyjednávací pozici.“