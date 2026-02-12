Merz otřásl uhlíkovým trhem. Emisní povolenky padají nejníž od léta
- Výroky německého kancléře poslaly cenu emisních povolenek prudce dolů.
- Berlín tlačí na zmírnění systému kvůli konkurenceschopnosti průmyslu.
- Budoucnost uhlíkového trhu se dostává na stůl lídrů EU.
Ceny emisních povolenek v Evropské unii klesly ve čtvrtek dopoledne na nejnižší úroveň od loňského srpna poté, co německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že by EU měla být otevřená revizi nebo odkladu svého uhlíkového trhu.
Referenční povolenky zlevnily až o 7,3 procenta na 72,70 eura za tunu kolem na burze ICE Endex, upozorňuje agentura Bloomberg. Merz ve středu řekl, že unijní trh s emisemi má za cíl snižovat emise a zároveň pomáhat firmám s přechodem na čistou výrobu.
„Pokud to ale není dosažitelné a pokud to není správný nástroj, měli bychom být velmi otevření jeho revizi, nebo alespoň jeho odložení,“ uvedl kancléř na summitu těžkého průmyslu v Antverpách.
Ekonomická realita versus politické agendy
Jeho výroky odrážejí rostoucí tlak ze strany největší evropské ekonomiky na zmírnění či úpravu systému a znovu otevírají debatu o tom, jak sladit klimatickou politiku s konkurenceschopností průmyslu.
Evropská unie už loni souhlasila s odkladem nového trhu s emisemi pro budovy a silniční dopravu kvůli obavám z růstu cen energií a negativní reakce voličů. Budoucnost uhlíkového trhu by měla být jedním z hlavních témat neformální schůzky lídrů EU, která se má konat ve čtvrtek v Belgii.
Uhlíkový trh se posouvá výš na politické agendě EU v době, kdy se Evropská komise snaží reformovat svůj klíčový nástroj pro snižování znečištění. Na středečním summitu těžkého průmyslu v Antverpách zazněla kritika zejména kvůli vysokým cenám povolenek, které podle firem oslabují konkurenceschopnost sektorů od chemického průmyslu přes papírenství až po výrobu cementu.
Německo, největší ekonomika EU, už loni naznačilo, že se bude snažit zmírnit emisní pravidla pro své nejvíce znečišťující průmyslové obory. Merz na summitu připomněl, že systém EU ETS byl vytvořen s cílem snižovat emise oxidu uhličitého a zároveň pomáhat zapojeným firmám s přechodem k bezemisní výrobě.