Developeři brzdí. Kvůli nejistotě staví na sklad nebo prodávají projekty | E15.cz

Ještě před pár měsíci se v prodejních centrech developerů tvořily pořadníky na byty. Dnes někteří stavějí či projektují do zásoby a řeší, zda byty nabídnout do prodeje nebo si je ponechat pro nájemní bydlení, i když zatím nemají investora, který by od nich balík nemovitostí koupil. Firmy, na které tlačí banky se splácením úvěrů, už nabízejí pozemky s projekty konkurenci. Slovo, které rezonuje napříč stavebním trhem, je „nejistota“.