Do kanceláří, průmyslových areálů, maloobchodních prostor, hotelů nebo rezidenčních nemovitostí míří čím dál víc soukromých peněz. Vzhledem k drahým úvěrům to byli právě soukromníci, kteří loni na globálním i českém trhu táhli investice do komerčních nemovitostí.