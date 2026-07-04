Až třicet procent ročně z bytu? Vyhrňte si rukávy, našli jsme použitelné české byty pod milion korun
- I když už byty nestojí to co dřív, stále se v určitých regionech dají najít nemovitosti pod milion s poutavým investičním potenciálem. Alespoň teoreticky.
Vhodně vybraný byt dokáže generovat roční výnosy z nájemného v násobcích velkých měst a zesměšnit dokáže i akciové trhy.
Nic není zadarmo, sázka na levný byt mnohdy vyžaduje nejen notnou dávku odvahy, ale občas i nutnost převléknout se do montérek.
Bývaly doby, kdy jste byli se 300 tisíci korunami v kapse nejen na severu Čech králem realitního trhu. Výběr byl poměrně široký, pro dobrou investici to nicméně chtělo šestý smysl a ideální konstelaci hvězd. A někdy i vyhrnout si rukávy a svou realitní investici si doslova fyzicky odpracovat. Ale v průměru se zadařilo a regionální bytoví investoři po letech slaví. Vždyť se podívejme třeba na statistiky z Mostu. Kdo nakoupil kupříkladu přesně před sedmi lety po průměrných jedenácti tisících korunách za metr, aktuálně má jeho byt čtyřnásobnou cenu. Což třeba investor do pražského bytu pochopitelně nemůže říci ani náhodou.
Hledat dnes byt s cenovkou tři sta tisíc korun je nesmysl, protože v racionální konfiguraci jednoduše neexistuje. Do jednoho milionu korun pak napříč republikou aktuálně najdete pouhých čtyřicet bytů. Na zhruba půl milionu korun končí peklo a začíná zóna, která by se dala označit za investiční. Není to ale pro každého a kupříkladu nakoupit za stejnou cenu étéefko na index S&P 500 a žít dál relativně bezstarostným životem je zcela adekvátní úvahou.
Výlety, romantika a investice
Nicméně když v červenci vyrazíte napříč Českem a mnohdy krásnou přírodou za půlmilionovým bytem, může z toho být krom investice takřka romantický zážitek. Pojďme si udělat pár letních výletů do lokalit, kde stále ještě koupíte byt v řádu statisíců korun a který můžete následně pronajmout za procento, které zdvihne obočí. A navíc: co kdyby se mostecký zázrak třeba náhodou znovu zopakoval?
Představte si panelák posazený na skalnatý piedestal nad údolím obklopený lesy a zelenými vrcholky, kam až, pohádkově řečeno, oko dohlédne. Dobře, romantika lokality není stoprocentní, nicméně použitelně – rozuměj bez investic pronajatelně – působící dvoupokoják o šedesáti metrech tu má pasivně agresivní cenovku 999 tisíc korun. Ve stejné lokalitě se obdobný byt pronajímá za zhruba deset tisíc korun měsíčně. Triviálním výpočtem se dostáváme na roční výnos kolem dvanácti procent. To je zhruba troj- až čtyřnásobek výnosu bytu v Praze a zhruba o třetinu více než dlouhodobý roční výnos na Wall Street. Stojí vám to za to? Pak čtěte dále.
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