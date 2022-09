Holešovická tržnice. Vyčištěný areál zahájil proměnu za tři miliardy | E15.cz

„Dali jsme již do kupy halu 13, kde bude nově sídlit opravna nebo keramická dílna, od loňského roku v tržnici také nově sídlí optika Brýles či papírnictví Papelote. Současně udržujeme zavedené nájemce a provozovny, na které jsou lidé zvyklí a s nimiž je dobrá spolupráce, jako jsou železářství U Rotta, opravna obuvi, Trafo Gallery nebo Alza,“ uvádí náměstek primátora pro rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má projekt na starosti.

Hlavní město začalo na proměně tržnice pracovat v roce 2019, kdy ve sporu s bývalým nájemcem areálu rozhodl soud v jeho prospěch. Další spor ale dál trvá. Hlavnímu městu se stále nedaří ukončit činnost ShowParku v hale 18, přestože i v tomto sporu s provozovatelem nevěstince, společností Eroc, zvítězilo. Podle radního Vyhnánka má provozovatel ještě jednu možnost odvolání. Pokud bude rozhodnutí potvrzeno, měl by provoz ShowParku skončit nejpozději do konce roku.

Prostory haly 18 by pak měla zčásti obsadit městská policie, zčásti mají být vyhrazeny startupům. Nová náplň čeká i ostatní, v současnosti prázdné haly. Vychází jednak z architektonicko-urbanistické studie ateliéru CMC Architects, jejíž součástí bylo zmapování technického stavu areálu, jednak z ekonomické studie zpracované poradenskou společností JLL a architektonickým studiem 4ct.

„Ověřovací ekonomická studie dává doporučení vhodného mixu a rozložení aktivit v areálu na základě zkušeností z trhu s komerčními nemovitostmi. Architektonicko-urbanistická studie zase organizuje provoz areálu, hierarchizuje veřejná prostranství nebo navrhuje využití pro nájemce,“ vysvětluje cíl Vyhnánek.

Obě studie se také staly podkladem mezinárodní architektonické soutěže na Meziprostory Holešovické tržnice. Vítězně z ní vyšlo české Studio Perspektiv, se kterým město pracuje na uzavření smlouvy. Na jaře by měli architekti představit dopracovanou podobu studie, projednat ji s městem a následně zahájit práce na projektu pro územní rozhodnutí, které by mělo být hotové v roce 2024.

„Vzhledem k velikosti projektu je celý proces rozdělen do tří etap. Zahájení první je naplánováno na rok 2025 a na každou jsou vyhrazeny dva roky práce na dokumentaci pro stavební povolení a realizaci. Areál by tak měl být kompletně hotový v roce 2031,“ sdělila za architektonické studio marketingová manažerka Kristýna Boková.

Všechny práce na obnově areálu by měly trvat deset až patnáct let a Praha odhaduje náklady na dvě až tři miliardy korun. Samostatné odhady má město pro rekonstrukci burzy, která by měla stát zhruba dvě stě milionů korun. Na jejím konci by měl být moderní areál tržnice s mixem funkcí, který bude nabízet vyžití po celý den.

Podívejte se na proměnu tržnice podle studie ateliéru CMC Architects

Areál dnešní tržnice byl původně dokončen v roce 1895 pro Ústřední jatka královského města Prahy. Svému účelu sloužil nepřetržitě do roku 1983, kdy ho nahradily masokombináty v Písnici a Čakovicích. Po ukončení provozu byla jatka proměněna na tržnici, která měla sloužit především velkoobchodu. Cestu si do ní postupně našli i místní s drobnými nákupy. Od roku 1993 je areál chráněn jako kulturní památka.

V roce 1995 Praha pronajala areál na padesát let soukromé společnosti Delta Center, tehdy ještě Delta Climatizer. Ta však nedodržela podmínky, a tak jí město předčasně vypovědělo smlouvu. Hlavním důvodem bylo snižování nájmu prostřednictvím investic, které nájemce do areálu reálně nevkládal, takže tržnice postupně chátrala. Město vymáhalo dlužné nájemné ve výši téměř čtvrt miliardy korun a žádalo vyklizení areálu.

Společnost Delta Center odmítla výpověď i pohledávku uznat, a město proto v roce 2012 podalo žalobu. Desetiletý spor ukončil až Nejvyšší soud České republiky poté, co společnost odmítla rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2019 a podala dovolání. To bylo v plném rozsahu odmítnuto, a Praze se tak vrátila správa tržnice.