Andaz Prague otevře na jaře. UBM staví v sídle IPB luxusní pokoje | E15.cz

„Přestože situace není jednoduchá, na podzim plánujeme kolaudaci hotelu a zkušební provoz. V březnu 2022 bychom chtěli otevřít do plného provozu. Myslíme si, že načasování jsme zvolili dobře. Andaz Prague by mohl být prvním luxusním hotelem v Česku otevřeným po odeznění pandemie,“ uvedl šéf společnosti UBM Development Czechia Josef Wiedermann. Analýza realitní poradenské firmy CBRE však nepředpokládá, že by se tržby hotelů vrátily na předpandemickou úroveň dříve než v roce 2024.

Hotel představuje pro UBM největší investici za téměř třicetiletou historii v Česku. Její konkrétní výši však Wiedermann nechtěl sdělit. Když před více než deseti lety plánovala přestavbu Cukrovarnického paláce na luxusní hotel investiční skupina J&T, spekulovalo se, že rekonstrukce šestipatrové budovy se třemi dvorními trakty vyjde až na 1,7 miliardy korun. Po vypuknutí finanční krize však ze záměru sešlo.

Pod dozorem památkářů

Pandemie podle Wiedermanna nijak neovlivnila původní koncept rekonstrukce. „Budujeme 175 pokojů, reprezentativní prostory, konferenční místnosti, fitness a wellness centrum. Od roku 1993 je budova památkově chráněná, úzce proto spolupracujeme s památkáři,“ popisuje Wiedermann.

Investor počítá se zachováním původních oken, dveří, plastické výzdoby i krbů. Z původní zasedací místnosti vedení Asekuračního spolku cukrovarníků, situované v můstku vedoucímu k Jindřišské věži, vznikne stylová konferenční místnost.

Skupina UBM, která v Česku staví také byty a kanceláře, čerpá na Senovážném náměstí hlavně ze svých zkušeností při rekonstrukci historické budovy z roku 1897 na Zvonařce na pražských Vinohradech, kde vznikl luxusní hotel Le Palais Art Prague.

Vycouvali i ruští těžaři

Palác v neoklasicistním stylu na Senovážném náměstí si dal v letech 1912 až 1916 postavit spolek cukrovarníků podle návrhu architektů Theodora Fischera a Josefa Zascheho. Po druhé světové válce budova sloužila různým účelům, po roce 1989 byla jejím majitelem Investiční a poštovní banka, jejíž pád v roce 2000 byl největším bankrotem v historii České republiky. Budova posléze patřila ČSOB.

Přestavbu na luxusní hotel původně plánovala skupina J&T, která palác koupila od ČSOB. Před dvanácti lety se měla spojit s francouzskou sítí Le Royal Meridien. Když záměr zhatila finanční krize, nahradil ho plán vybudovat čtyřhvězdičkový byznys hotel provozovaný španělskou sítí NH Hotel. Otevřít měl v roce 2013.

Tuzemský ateliér CAMA připravoval návrh interiérů za 800 milionů korun. V roce 2014 ale skupina J&T nemovitost prodala ruské skupině UralNěftě-GazStroj. I ta se nechala slyšet, že počítá s ubytováním pro movitou klientelu. UBM nemovitost získala v roce 2018 a rok poté oznámila spolupráci s nadnárodním hotelovým operátorem Hyatt.