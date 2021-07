Hotely v Praze zejí prázdnotou. Potřebujeme kurzarbeit, apelují hoteliéři | E15.cz

„Na léto předpokládáme obsazenost okolo 25 procent, lidé nyní míří nejčastěji mimo města, k moři či na hory. Spustili jsme několik kampaní pro evropskou a americkou klientelu, poptávku však očekáváme nízkou,“ přiblížil generální ředitel pražského hotelu Four Seasons Martin Dell. Byť vláda v červnu uvolnila podmínky pro přicestování do země, zvýšení poptávky hotel nezaznamenal. Zdražovat zatím musel Four Seasons jen v restauraci, u jiných služeb pouze omezil otevírací dobu.

„Praha je pro zahraniční turisty zakletým městem a při vší úctě k domácím turistům, ti Prahu, která je branou do České republiky, nezachrání. Drtivá většina větších hotelů je neprodyšně uzavřena, hlídán je pouze technický stav budov a majetek,“ upozornil hoteliér Viliam Sivek, který kromě provozu svých rodinných hotelů zároveň šéfuje České unii cestovního ruchu.

Obloha plná letadel

Dokud podle Siveka nebude obloha plná letadel, tak se situace v hlavním městě nezlepší. „Například v Sivek Hotels neposkytujeme mimo služebních cest služby žádnému turistovi ze zahraničí,“ dodal. Pražské hotely vyhlížejí především turisty ze Spojených států a z Německa. Navíc se hoteliéři podobně jako restauratéři potýkají s nedostatkem pracovníků. Cestovní ruch, který před pandemií zaměstnával podle Siveka čtvrt milionu lidí, opustilo asi dvacet procent z nich, a to zejména ve velkých městech.

Obsazenost pražských hotelů je ve srovnání s ostatními evropskými metropolemi mizivá. Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací bylo v květnu, kdy se uvolnila opatření, obsazeno jen 11 procent nabízených pokojů. Například v Paříži byla tou dobou obsazenost čtvrtinová, ve Varšavě či v Budapešti pětinová. „Hotely ve městech jsou stále prázdné a čelí poměrně značným finančním problémům. Důvodem je stále výpadek konferenčních, korporátních akcí a absence zahraničních turistů,“ vyjmenoval prezident asociace Václav Stárek.

Potřeba kurzarbeitu

Téměř neexistující konferenční turistika má velký dopad nejen na pořadatele akcí a hoteliéry, ale i na řadu příbuzných oborů jako třeba na catering. Hoteliéři a podnikatelé v cestovním ruchu se shodují v tom, že ačkoli jim vláda umožnila podnikat, kvůli restrikcím v turismu je řada z hotelů fakticky uzavřena. Pokračovat by podle nich měla podpora v zaměstnanosti, která v květnu skončila. „Co by nám pomohlo, je jednoznačně pokračování programu Antivirus či spuštění kurzarbeitu. Pro Prahu je zahraniční klientela klíčová a bez ní či kompenzací od státu hrozí, že mnoho podniků v cestovním ruchu nepřežije letošní léto,“ uvedl Dell.

Zákonodárcům se podařilo v červnu dokončit projednání zákonného kurzarbeitu, který by měl v případě potřeby nahradit mimořádný program na náhradu mezd Antivirus. O jeho aktivaci však musí vždy rozhodout vláda, avšak ta to zatím nezvažuje. „Je to paradoxní, protože hrozí, že investice vložené do udržení zaměstnanosti v oboru budou promarněny. Přitom by se jednalo pouze o dva až tři měsíce, pokud se situace nebude zásadně zhoršovat,“ řekl Stárek. Podle Siveka by pomohly také silné dotační programy.

Opět přituhuje

Pražský magistrát na podporu turismu ve městě spustil program V Praze jako doma, který se zaměřuje zejména na tuzemské cestovatele. Za ubytování v hotelu dostanou turisté poukaz na volný nebo zlevněný vstup do památek, muzeí, zoologické zahrady nebo na kulturní akce. „Programem V Praze jako doma se nám podařilo přilákat během loňské letní sezony do Prahy více než 70 tisíc návštěvníků,“ řekla radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě), podle které magistrát letos do programu vložil 60 milionů korun.

Podnikatelé v cestovním ruchu však nyní s obavami vyhlížejí nástup nové, nakažlivější mutace COVID-19 delta. Vláda kvůli tomu ve čtvrtek znovu zpřísnila opatření pro vstup do České republiky, testovat se mají v některých případech i očkovaní. Situace se zhoršuje v celé Evropě, proočkovanost české populace je zatím jen třetinová a vidina alespoň loňských tržeb se tak podnikatelům v oboru opět vzdaluje.

Obsazenost hotelů v květnu 2021 Město Obsazenost v procentech Paříž 24,7 Varšava 21,5 Mnichov 19,2 Budapešť 19,2 Berlín 16,9 Vídeň 14,9 Bratislava 11,6 Praha 11

Pramen: AHRČR