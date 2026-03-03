Na Dubaj dopadly kromě trosek dronů i pochyby o jejím realitním trhu
- Konflikt Spojených států a Izraele s Íránem ovlivnil i život v Dubaji, oblíbené destinaci českých realitních investorů.
- Někteří čeští makléři se snaží dávat klientům najevo, že se ve Spojených arabských emirátech neděje nic dramatického.
- Dubajská letiště dosud plně neobnovila provoz kvůli útokům íránských bezpilotních letounů.
Český premiér Andrej Babiš (ANO) označil Dubaj díky její silné protivzdušné obraně za nejbezpečnější místo na Blízkém východě. V posledních dnech se jí podařilo sestřelit 506 z 541 dronů vyslaných Íránem, zbytek spadl na volná prostranství. Navzdory spolehlivosti obranných systémů Spojených arabských emirátů ale na jedno z nejvýznamnějších míst světového obchodu dopadly kromě úlomků íránských dronů také střípky pochybností o tom, jak bezpečné útočiště v době zvýšeného geopolitického napětí Dubaj reálně představuje.
„Je super, že jsem si včera pořídil apartmán v Dubaji. Teď tam dopadají rakety,“ glosoval o víkendu bývalý fotbalista Plzně David Limberský na svém Instagramu. „Kdyby někdo chtěl poradit, jak neinvestovat, dejte vědět,“ dodal s nadsázkou.
„Na dubajském realitním trhu neprobíhá žádná panika. Je ale znát, že si investoři berou čas na rozmyšlenou. Jeden z mých klientů zrovna vycouval z transakce, řada dalších požádala o odklad podpisu smluv, dokud se situace nevyjasní,“ uvádí pro web Economic Times jeden z brokerů velké dubajské stavební společnosti.
Dovolená ve sklepě
Část realitních makléřů a influencerů se nicméně snaží klienty přesvědčovat o tom, že se v blízkovýchodní megapoli neděje nic mimořádného. „Já to fakt nechci zlehčovat, ale jsem tady a ukazuju vám reálný život,“ promlouvá přes svůj instagramový kanál Jiří Hanousek. V Dubaji během víkendu natáčel videa z chodu všedního dne. „V nákupním centru Dubai Marina Mall lidé normálně nakupují, nikdo není nervózní. Člověk může být v klidu.“ Přiznal však, že v noci došlo k nepříjemné situaci, kdy se obyvatelům metropole rozezvonily telefony s pokyny vyhledat úkryt bez oken.
Noc strávená ve sklepě, garáži nebo koupelně ale není to nejhorší, co může obyvatele a návštěvníky Dubaje nyní potkat. Trosky sestřelených dronů v okolí letišť v Dubaji a Abú Zabí zabily jednoho člověka a jedenáct dalších zranily.
„Ulice jsou poloprázdné. Kdo může, pracuje z domova. Školy a univerzity přešly na výuku online, zatím do středy,“ popsal situaci rovněž přímo z místa bývalý redaktor e15.cz a nyní redaktor české mutace Forbesu Lukáš Vojáček.
Dubaj, jak ji nikdo nezná
Během útoku íránských dronů došlo i k mírnému poškození ikonického hotelu ve tvaru plachty Burdž Al-Arab. Část hotelů v centru města na noc vypíná osvětlení. „Je tady pořád relativně klid. Narušují ho jen hlasité zvuky každých pár hodin. Tohle ale není Dubaj, na kterou jsme si zvykli, situace působí místy zlověstně,“ cituje BBC cestovatelku Satyu Jaganathanovou.
Agentura Bloomberg upozorňuje také na skutečnost, že z Dubaje se nyní prakticky nedá dostat pryč. I během pondělí pokračovala uzavírka letového provozu nad jedním z nejvytíženějších dopravních uzlů na světě. Později během dne začala dubajská letiště a místní aerolinie fungovat ve velmi omezeném režimu.
Naprostá většina letů zůstala zrušená. Pasažéři se mohou dostavit na letiště teprve po potvrzení ze strany přepravce, že se jejich cesta uskuteční. Neexistuje přitom mnoho dalších způsobů, jak se z okraje Arabského poloostrova dostat jinam.
Dokládá to příběh polského podnikatele v oblasti umělé inteligence Filipa Sobieckého, který v zoufalé snaze dostat se na funkční letiště zvažoval i cestu lodí do Bombaje nebo nejistou výpravu autem do Ománu. Nakonec ale zůstal v Dubaji uvězněný stejně jako desítky tisíc dalších cestovatelů. Od použití soukromého letadla ho odradil jen skokový nárůst ceny za přepravu.
Lákavost Dubaje se přitom podle Bloombergu opírala mimo jiné právě o spolehlivost jejího vzdušného přístavu, odkud vedou trasy prakticky do všech koutů světa. Z Dubaje se létalo, byť v omezeném režimu, i během nejhorší fáze koronavirové pandemie nebo po vypuknutí války na Ukrajině. „Dělat ale z aktuální situace závěry nebo se smát těm, které to postihlo, mi přijde zbytečné. Černý Petr v balíčku tentokrát vyšel na tuto lokalitu, ale příště to může doslova bouchnout jinde,“ míní nákupčí nemovitostí Marek Cifr.
