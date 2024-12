Investiční společnost plánuje koupit obchodní dům Máj, cena půjde do vyšších miliard korun

Investiční společnost Atris a jí spravovaný nemovitostní fond Realita plánují koupi zrekonstruovaného obchodního domu Máj v Praze na Národní třídě, který se letos otevřel veřejnosti po dlouhé rekonstrukci. Prodávajícím je skupina Amadeus Real Estate, která do rekonstrukce investovala kolem 4,5 miliardy korun. Cena se tak pravděpodobně dostane do vyšších jednotek miliard korun. Serveru Seznam Zprávy (SZ) to řekl místopředseda představenstva Atrisu Tomáš Jícha. Amadeus Real Estate i Atris mají stejné konečné vlastníky, a to bratry Václava a Martina Klánových.