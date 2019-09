Jak měnit pražské brownfieldy? S respektem k historii a lidem, shodli se architekti na reSITE | E15.cz

„Při navrhování je důležité zachovat rovnováhu mezi veřejným a soukromým prostorem. Revitalizace by měla do daného místa přinést obohacení jak pro stávající obyvatele, tak i pro ty nové. Přesně to Praha potřebuje,“ přibližuje Filip Klaška ze studia Zaha Hadid Architects, které vytváří projekt pro okolí Masarykova nádraží v Praze.

Další z účastníků diskuse Ondřej Chybík ze studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, které se podílelo na nové podobě Waltrovky v Jinonicích, považuje za velmi podstatnou součást rozsáhlých projektů komunikaci s veřejností a zástupci místní samosprávy.

„Je třeba veřejnosti neustále vysvětlovat, že nové projekty nejsou navrhování proti nim, ale naopak. Je nutné připomínat, že změny přinesou nový život i novou energii,“ přibližuje Ondřej Chybík.

V souvislosti se zmiňovanými projekty Penty došlo i kritiku. Podle Chybíka tyto stavby podporují gentrifikaci Prahy, tedy stěhování lidí z vyšších vrstev do dosud neatraktivních lokalit. Chybík z toho viní veřejnou správu. „Většina stavebních pobídek přichází ze soukromé nikoliv veřejného sektoru, ten by se přeci měl zajímat o sociální bydlení,“ říká.

Vzhledem k tomu, že pražské brownfieldy ukrývají i řadu cenných industriálních nebo historických objektů, diskutující narazili i na otázku, jak s nimi nakládat.

„V případě zmiňovaných projektů mě napadají dva úhly pohledu, jiný je na rekonstrukci Masarykova nádraží, jiný je v případě budov, které jsou prázdné a hledá se pro ně nové využití. Zkrátka modernizace a revitalizace jsou dva rozdílné pojmy,“ konstatuje David R. Chisholm ze studia CMC.

Za povedený příklad přeměny považuje Karlín, ze kterého se po povodních v roce 2002 stala moderní čtvrť.

Diskuse proběhla první den konference reSITE, která se věnuje urbanismu, architektuře a udržitelnému rozvoji měst. V pražském Foru Karlín na ní během dvou dnů vystoupily desítky odborníků i politiků z celého světa. Letošní motto konference znělo Regenerate, akce se věnovala především obnově měst.