Jaroslav Bukovský: Které zastávky metra vydělávají majitelům pražských bytů nejvíce? | E15.cz

Kup byt v Praze na metru a máš vystaráno, povídala maminka. Jenomže ani maminka, a dokonce ani prozíravý tatínek netušili, jak extrémně se liší ceny bytů podél červené, žluté a zelené trasy pražského krtka. A co více: co trasa metra, to zcela jiné zhodnocení. Věděli jste, že metr čtvereční bytu na nejdražší pražské zastávce metra je 2,3krát dražší než na té nejlevnější? A že zatímco byt nad nejrychleji zdražující pražskou stanicí podzemky oproti loňsku o 40 procent podražil, nejméně úspěšná adresa nad metrem naopak o desetinu zlevnila? Dodejme, že strašák poklesu cen se nad dopravně vytíženým pražským podzemím zatím nezjevil. Až tedy na byty, kde o sebe při průjezdu soupravy cinkají skleničky. Ale k věci.