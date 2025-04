Miliardář Michal Strnad získá ve firmě vlastnící pražský hotel Four Seasons, kterou přebírá společnost PPF Real Estate, podíl 30 procent. Vstoupil do partnerství se skupinou PPF, oznámil ve středu mluvčí Strnadovy průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek. Mluvčí investiční skupiny PPF Leoš Rousek uvedl, že menšinové podíly v hotelu Four Seasons získají Strnad a také investor Tomáš Otruba, který je členem poradního sboru holdingu Amalar, do nějž dříve Renáta Kellnerová s třemi dcerami vložily své akcie PPF.