Atraktivní pozemky se nacházejí v pražském Suchdole v lokalitě Nový Sedlec. Developerská divize Komárkovy skupiny KKCG Real Estate Group (KKCG REG) parcelu koupila od skupiny BPD Partners dalších miliardářů Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského. Cena podle dokumentů v obchodním rejstříku činila 250 milionů korun.

Důvodem prodeje byly podle BPD pomalé posuny v přípravách rozvoje území. „Skupina BPD Partners spolu s ostatními vlastníky pozemků v dané lokalitě dlouhodobě hledala cestu, jak prostřednictvím jednání a přípravy řady studií změnit územní plán, což je mimo jiné komplikováno také umístěním budoucí tramvajové trati ve svažitém terénu. K prodeji pozemku společnosti KKCG jsme se rozhodli vzhledem ke komplikované vlastnické struktuře a také poměrně obtížné komunikaci s představiteli místní samosprávy,“ sdělil Vít Kurfürst, mediální zástupce BPD Partners.

Stavebníci si ještě počkají

K oblasti Nový Sedlec v minulosti Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) vytvořil urbanistickou studii a návrh územní změny, které budou muset schválit zastupitelé. Jak dlouho to bude trvat, lze jen těžko odhadovat. Šéf KKCG Real Estate Group Petr Pujman nicméně věří, že pokud půjde vše hladce, stavebníci by poprvé mohli kopnout do země před koncem roku 2030.