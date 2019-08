Koupě bytu před rekonstrukcí – kdy je pro vás tou správnou volbou? | E15.cz

Koupit nový byt, nebo starší, který potřebuje rekonstrukci? Není to jen otázka ceny. Nákup obou typů nemovitostí má své výhody i nevýhody. Právě na ně se podíváme v tomto článku a řekneme si i to, jak koupi bytu nebo jeho rekonstrukci financovat a na co si dát při hledání bydlení obecně pozor.

Nákup nového nebo už zrekonstruovaného bytu má jednu velkou výhodu. Na začátku vás nečekají žádné stavební práce, ale příjemné zabydlování. Zároveň ale koupě takového bytu nedává prostor vyladit si vše do posledního detailu podle svého. Pokud jste se tedy rozhodli pro nový byt, ujistěte se, že neděláte až příliš velké kompromisy v dispozici a jeho vybavení.

Rekonstrukce bytu může být náročnější, než se zdá

Ve starším bytě před rekonstrukcí si můžete udělat vše po svém. Takové byty mají často i nižší pořizovací cenu. Zároveň si ale musíte pečlivě spočítat, kolik bude rekonstrukce stát. Pokud se do ní budete pouštět svépomocí, zohledněte v kalkulaci i váš čas.

Do kalkulace rekonstrukce zahrňte potřebný materiál, respektive odhad jeho ceny, připočítejte náklady na stavební firmu, elektrikáře, instalatéra a další specialisty podle typu změn, do kterých se chcete pustit. Doporučuje se rovnou připočítat i rezervu ve výši 10 % napočítaných nákladů. Rizikem bývá, že nikdy nevíte, co zásah do stávajícího řešení bytu bude znamenat a zda nakonec rozsah prací nebude výrazně větší než původně plánovaný. Pokud chcete ušetřit, neměňte dispozice bytu. Nejdražší položkou rozpočtu bývá posouvání příček a zásahy do nosných konstrukcí.

Rekonstrukci svépomocí dobře zvažte. Snaha o ušetření za projektanta nebo stavební firmu se může ve výsledku velmi prodražit. Při výraznější rekonstrukci projektant naopak ušetří nemalé náklady – díky zkušenostem dokáže navrhnout nejlepší a zároveň nejlevnější možné řešení. Také se vyhnete „začátečnickým a laickým“ chybám. Třeba umístění ložnice přímo vedle koupelny vašich sousedů.

Pokud se pouštíte do rekonstrukce svépomocí, počítejte s tím, že možná ušetříte peníze, ale určitě ne svůj čas.Autor: Hello Bank

Financování rekonstrukce a její možnosti

Máte spočítané náklady na rekonstrukci? Pokud je nákup nemovitosti před rekonstrukcí stále výhodný i po započtení všech nákladů na ni, začněte přemýšlet o úvěru, který výdaje pokryje. Tedy pokud nemáte dostatek svých zdrojů anebo si je schováváte na horší časy.

Částku potřebnou na rekonstrukci můžete zahrnout do kalkulace hypotéky, kterou si na koupi bytu sjednáváte. Zásadní je v tomto případě odhad ceny nemovitosti ze strany banky. Některé banky také umožňují půjčit si k hypotéce více peněz – jako neúčelovou půjčku, kterou můžete využít na nákup vybavení nebo třeba právě na rekonstrukci. Další možností je úvěr na rekonstrukci u stavební spořitelny.

Zvolit můžete i běžnou půjčku od banky. Jako úvěr na rekonstrukci bydlení může posloužit i půjčka od Hello bank! Půjčit si můžete částku od 20 tisíc korun až do 1 milionu. Nejen na rekonstrukci koupelny, kuchyně nebo bytového jádra, ale i na pořízení vybavení. Od vysněné kuchyňské linky po kvalitní sedačku v obývacím pokoji.

Výhodou tohoto typu financování bydlení je nejen rychlost (peníze můžete mít na účtu do 24 hodin od podpisu smlouvy), ale i jednoduchost vyřízení. Půjčku je možné sjednat online.

Co zkontrolovat před nákupem bytu

✓ Okna – Pokud nechcete hned na začátku platit za kompletní výměnu nebo opravu oken, je kontrola nezbytná. Ptejte se, jak stará okna jsou, jestli jsou dvou či třívrstvá, vyzkoušejte otvírání i zavírání. Zkontrolujte stěnu v okolí. Podezřelá je výmalba narychlo i zaschlé mapy.

✓ Podlahy – Říkáte si, že křivou podlahu poznáte na první pohled? Nepoznáte. A náklady za rovnání podlahy šplhají do desítek tisíc korun. Na prohlídku bytu si s sebou vezměte malou kuličku. Pokud se po podlaze začne sama od sebe kutálet, je něco v nepořádku.

✓ Kuchyňská linka – Otevřte všechna dvířka a zkontrolujte jejich funkčnost a stav. Červené světélko by se mělo rozblikat, když uvnitř linky najdete plíseň, kapající odpad (který dopředu nikdo nepřiznal), ale i drobné dírky ve dřevě od hmyzu.

✓ Plísně – Indikují vlhkost v bytě, nepřizpůsobivé sousedy, ale i životní styl předchozích majitelů. Stejně jako v případě oken buďte obezřetní, když uvidíte nové výmalby provedené těsně před prohlídkou nebo kamufláž v rozích místnosti.

✓ Stav zárubní, balkonu, odpadu, elektriky, stoupaček a odtoků.

✓ Hospodaření Společenství vlastníku jednotek. Abyste nekoupili levný byt, který se hned po pár měsících prodraží kvůli nutným investicím do opravy střechy, fasády… Zjišťujte i to, kolik se měsíčně přispívá do fondu oprav.

Vybavení bytu můžete financovat pomocí hypotéky, ale i běžné půjčky u některé z bank.Autor: Hello Bank

Aby bylo vše právně správně

Ověřte si, že s vlastnictvím nemovitosti nebudou spojené právní komplikace. Při nákupu přes realitní kancelář se informujte u makléře. Rozhodně mu ale slepě nevěřte a všechny informace si zkontrolujte i na vlastní pěst. Aktuální list vlastnictví získáte na poště se službou Czech Point nebo na katastru nemovitostí za 100 Kč. Tento malý výdaj vám později ušetří velké starosti. Co tedy ověřit?