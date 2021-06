Dřevěná novostavba se kupci prodraží až o statisíce | E15.cz

„Naši klienti očekávají, že podepíší smlouvu a cena, ke které se podpisem zavážou, bude platit do předání domu. To dnes bohužel často nemůže platit. Na desetimilionovém domě může konečné zdražení dosáhnout půl milionu korun,“ uvádí Václav Pinďák, obchodní manažer firmy 3AE vyrábějící dřevostavby s tím, že projekty se momentálně prodraží zhruba do pěti procent.

„Oceňování dřevostaveb je v době, kdy se dodavatelské ceny potvrzují teprve před samotným dodáním, takřka nemožné,“ potvrzuje Stanislav Biskup ze společnosti Dřevostavby Biskup.

Ceny základního konstrukčního řeziva používaného nejen pro dřevostavby letos podražily o zhruba osmdesát procent, ceny některých stavebnin ze dřeva jsou ale od počátku roku i na více než dvojnásobku. Tempo zdražování vzhledem k prohlubujícímu se nedostatku dřeva na trhu v posledních týdnech dokonce ještě zrychlilo.

„Cenová nejistota na straně dodávek materiálu nás nutí přenášet ji na klienty. To do vztahu firma-klient vnáší nejistotu, která se jen těžko obhajuje,“ dodává Pinďák.

Před zájemci o bydlení tak může vyvstat zásadní komplikace. „Neřešíme tyto problémy často, nicméně k nim skutečně dochází,“ říká analytička poradenské společnosti Partners Marcela Mazáková s tím, že jde o hrozbu primárně pro lidi, kteří si hypotéku berou takříkajíc na krev.

„Je to problém pro klienty, nemají ušetřeno a bonitně nedosáhnou na zvýšení úvěru,“ dodává Masáková. Problém bude podle poradců stále palčivější.

„Četnost těchto případů poroste. Pokud je hypotéka schválena bez rezervy, musí klient dodatečnou částku hradit z vlastních zdrojů. O to důležitější je mít dobře postavenou smlouvu s dodavatelem stavby,“ říká Libor Vojta Ostatek, šéf poradenské společnosti Golem Finance.

Enormní růst cen nemovitostí v posledních měsících podle něho tlačí zájemce o bydlení k maximální možné hypotéce. Její průměrná výše ostatně podle statistik Fincentrum Hypoindex dosáhla v dubnu absolutního vrcholu přes 3,1 milionu korun.