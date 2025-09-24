Luxusní bydlení v Praze? Nájem vyjde i na miliony ročně, žebříček nejdražších bytů vrcholí pod Vyšehradem
Pronájem v Praze, nebo vlastní byt na hypotéku hodinu od metropole za stejnou měsíční částku? I takové kontrasty ukazuje český realitní trh, kde rostou nájmy i ceny nemovitostí – ale zdaleka ne všude stejným tempem.
Legendu o extrémním zdražování a cenách vzdalujících se možnostem obyčejných smrtelníků vývoj nájmů v Praze v posledním roce zrovna nepotvrzuje. Pětiprocentní růst nájemného zhruba odpovídá zbytnění pražských výplatnic a zároveň jde o jeden z nejmírněji zdražujících regionů napříč Českem.
Ačkoli se většina regionů Praze v nájemném v posledním roce přiblížila, v absolutních částkách je hlavní město pochopitelně českou jedničkou. V průměru si zájemce pronajme metr čtvereční bydlení v metropoli za necelou pětistovku, v nejžádanějších lokalitách ale majitelé žádají i dvojnásobek.
Nejlevněji si zájemci o bydlení v metropoli dokážou najmout byt v Praze 10. Jde o jedinou městskou část hlavního města, kde průměrná cena pronájmu stále ještě leží pod čtyřmi stovkami za metr čtvereční. Jak ale uvádějí statistiky RealityMix, majitelé bytů jsou si toho zjevně vědomi a v této části Prahy v posledním roce zdražili nejvíce.
A to o více než osm procent, tedy například takřka dvakrát více než v nejdražší Praze 1. V té naopak zájemce o byt jako v jediné pražské městské části zaplatí více než pětistovku za metr. Konečně se v Praze najdou dokonce i oblasti, které oproti loňsku zlevnily. Nájemní byty na Praze 2 a Praze 5 jsou tak například až o téměř šest procent dostupnější než před rokem.
Slevy ovšem nejsou tématem pro zájemce o byty z našeho dnešního žebříčku. Ty tvoří aktuálně crème de la crème pražského a potažmo celorepublikového trhu s nájemními byty. Představují to nejexkluzivnější a nejdražší, co je pro průměrně vydělávajícího Pražana zároveň zcela nedostupným zbožím stojícím násobky obvyklé měsíční mzdy. Šokovat pak může nejdražší byt z pražské nabídky, kde zájemce nechá ročně na nájemném miliony.
10. Dřevná, Praha – Nové Město
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 130 000 korun / měsíc
Dispozice: 5+kk
Rozměr: 262 m²
Byty na Dřevné ulici leží přímo u nábřeží Vltavy, v docházkové vzdálenosti od Národního divadla i Karlova náměstí. Nájemní bydlení v této části Prahy kombinuje blízkost historického centra a skvělou dopravní dostupnost s vysokou koncentrací služeb. Nabídka bytů je omezená a ceny patří k nejvyšším v metropoli.
Zajímavost: V okolí Dřevné se nájemné u menších bytů (2+kk) běžně pohybuje nad 40 tisíc korun měsíčně.
9. Laubova, Praha – Vinohrady
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 134 800 korun / měsíc
Dispozice: 4+kk
Rozměr: 170 m²
Laubova ulice se nachází u náměstí Jiřího z Poděbrad, což z ní činí atraktivní adresu pro rezidenty hledající kombinaci rezidenčního klidu a kulturního vyžití. Nájemní bydlení ve Vinohradech je dlouhodobě populární u cizinců i českých rodin, a to díky blízkosti parků, škol a kavárenské scény.
Zajímavost: Vinohrady patří k lokalitám, kde se nájemní byty nejrychleji obsazují – průměrná doba inzerce luxusních bytů je tu kratší než v centru.
8. Náměstí Míru, Praha – Vinohrady
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 136 996 korun / měsíc
Dispozice: 5+1
Rozměr: 172 m²
Byty u Náměstí Míru nabízejí velkorysé prostory a výhledy na jednu z nejkrásnějších částí Prahy. Lokalita má výborné spojení do centra a přitahuje náročné nájemníky, kteří chtějí kombinovat rezidenční bydlení se snadnou dostupností do obchodních a kancelářských čtvrtí.
Zajímavost: Právě tady se v posledních letech zvýšil počet krátkodobých pronájmů, které však vytlačují dostupnější bydlení pro místní.
7. Ibsenova, Praha – Vinohrady
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 137 000 korun / měsíc
Dispozice: 5+1
Rozměr: 171 m²
Ibsenova ulice patří k prestižním adresám horních Vinohrad. Byty v této části nabízejí luxusní prostory v historických činžovních domech po citlivých rekonstrukcích. Nájemní bydlení je zde stabilně vyhledávané, a to zejména díky kombinaci klidné lokality a blízkosti centra.
Zajímavost: Ceny nájmů ve vinohradských secesních domech jsou až o 30 procent vyšší než u bytů v novostavbách v širším centru.
6. Nebušická, Praha – Nebušice
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 150 000 korun / měsíc
Dispozice: 6 pokojů a více
Rozměr: 405 m²
Nebušice jsou tradičně oblíbené u zahraničních rezidentů, zejména díky blízkosti mezinárodní školy v Praze 6. Nabídka nájemních domů a velkých bytů tu převládá nad klasickými byty v činžovních domech. Rezidenční trh v této lokalitě je specifický – zaměřuje se na dlouhodobé kontrakty a rodinné bydlení.
Zajímavost: Více než 40 procent nájemců v Nebušicích tvoří cizinci, kteří sem přicházejí hlavně kvůli vzdělání svých dětí.
5. Šumavská, Praha – Vinohrady
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 150 000 korun / měsíc
Dispozice: 4+kk
Rozměr: 155 m²
Šumavská ulice se řadí mezi klidnější části Vinohrad s výbornou dostupností do centra. Nájemní bydlení je zde drahé především díky vysoké kvalitě rekonstruovaných interiérů a omezené nabídce větších bytů.
Zajímavost: V této části Vinohrad dosahují průměrné ceny nájmů luxusních bytů kolem 800–900 korun za m², což je jedna z nejvyšších hodnot v Praze.
4. Branická, Praha – Braník
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 155 000 korun / měsíc
Dispozice: 6 pokojů a více
Rozměr: 335 m²
Branická ulice v Praze 4 je známá spíše vilovou zástavbou než činžovními domy. Nájemní bydlení zde láká ty, kteří preferují kombinaci klidu, zeleně a většího prostoru. V posledních letech roste zájem o pronájmy luxusních rezidencí právě v této části Prahy.
Zajímavost: Braník patří mezi čtvrti, kde se ceny luxusních pronájmů přiblížily úrovni tradičně prémiových lokalit, jako jsou Vinohrady nebo Dejvice.
3. Purkyňova, Praha – Nové Město
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 165 000 korun / měsíc
Dispozice: 5+kk
Rozměr: 361 m²
Purkyňova ulice leží přímo v centru Prahy, v sousedství obchodního domu Quadrio a Národní třídy. Nájemní byty zde patří k těm nejžádanějším, protože spojují luxusní interiéry s bezkonkurenční polohou.
Zajímavost: Byty v Purkyňově ulici jsou často pronajímány manažerům a expatům, jejichž firmy hradí většinu nájemného v rámci benefitů.
2. Na Hřebenkách, Praha – Smíchov
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 270 000 korun / měsíc
Dispozice: 5+kk
Rozměr: 279 m²
Čtvrť Na Hřebenkách na Smíchově je dlouhodobě synonymem luxusního rezidenčního bydlení. Velkorysé byty a vily s výhledem na Prahu patří mezi nejvyhledávanější rezidence. Nájemní trh zde cílí na klientelu hledající maximální komfort a prestižní adresu.
Zajímavost: V této čtvrti se ceny luxusních pronájmů drží stabilně vysoko, i když jinde v Praze kolísají – lokalita patří k nejodolnějším proti cenovým výkyvům.
1. Rašínovo nábřeží, Praha – Nové Město
Pražské byty s nejvyšším měsíčním nájemným |
Cena: 500 000 korun / měsíc
Dispozice: 5+kk
Rozměr: 600 m²
Nejdražší byt k pronájmu v Praze se nachází přímo na Rašínově nábřeží. Luxusní rezidence s výhledem na Vltavu a Pražský hrad představuje vrchol nabídky pražského nájemního trhu. Tato adresa patří mezi nejprestižnější v metropoli a nájmy zde dosahují rekordních částek. V ceně měsíčního nájmu se přitom dá byt koupit, kolem půlmilionu je v aktuální nabídce portálu Sreality hned několik bytů na Mostecku či Ostravsku, a to i třípokojových. Zajímavostí je, že kauce na tento byt je stanovena na tři měsíční nájmy.
Zajímavost: Byty s výhledem na Vltavu na Rašínově nábřeží se objevují na trhu jen výjimečně – často jsou obsazeny dlouhodobě a předávají se mezi nájemníky na základě osobních kontaktů.