Nejlevnější byty jsou na céčku. Žebříček nejdostupnějších stanic pražského metra pro bydlení
Pražský byt na metru představuje pro spoustu Čechů něco ve smyslu neodolatelného aktiva, a to ať už z investičního nebo uživatelského pohledu. V cenách jsou ale extrémní rozdíly a co stanice, to někdy i dvojnásobná cena za metr čtvereční. Kde se dá v Praze koupit nad podzemkou nejlevnější byt a které stanice se investičně nejvíce vyplácí?
Místo pro manželskou postel za tři čtvrtě milionu? Tak se věci mají nad stanicí pražského metra Staroměstská. Letos vyjde totiž metr čtvereční v jedné z nejnavštěvovanějších částí metropole na 210 tisíc korun. Kdo navíc nestihl koupit před rokem, letos zde zaplatil za místo na spaní o sedmnáct procent více. Naštěstí není takto nákladná ani natolik extrémně zdražující celá metropole. Byty nad metrem se totiž dají sehnat i za méně než polovinu ceny na Staroměstské.
Pražské metro je nejen komplikovanou spletí chodeb a tunelů, ale i složitou realitní cenovou mapou. Stanice s nejdražšími byty v metropoli, kterou je zmíněná Staroměstská, je v ceně za metr přesně o 114 procent dražší než stanice nejlevnější. A zatímco byty nad drtivou většinou stanic metra zdražily, tři z nich dokázaly zlevnit. Rekordmanem v této disciplíně je stanice Jiřího z Poděbrad, kde podle statistik firmy Valuo ceny bytů klesly o pět procent. Konečně investory mohla za poslední rok těšit nejvíce trasa B. Hned čtyři z deseti nejrychleji zdražujících bytů totiž leží nad stanicí podél žluté trasy podzemky. Skutečným ternem ale bylo koupit byt nad stanicí metra A Nemocnice Motol. Oproti loňsku zde byty zdražily o 38 procent.
Které jsou ale ty momentálně nejdostupnější lokality, jež spekulanti buď ještě tak docela nedokázali docenit, a možná čekají na investiční příležitost. Kde lze dnes bydlet v Praze díky metru jen dvacet minut od centra za ještě akceptovatelný peníz? Vybrali jsme deset stanic, kde stojí za to vykouknout z „krtka“ na povrch. Tedy alespoň pokud sháníte byt.
10. Hůrka
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 105 452 korun
Hůrka patří na lince B do městské části Praha 13. Meziročně zde cena podle dostupných dat vzrostla o 4 procenta. Zástavbu v okolí tvoří převážně sídlištní a porevoluční bytové domy se standardní občanskou vybaveností. Lokalita navazuje na rozlehlé zelené plochy a pěší trasy v okolí Centrálního parku Stodůlky. Dopravní napojení doplňuje městský okruh a Jeremiášova ulice.
Zajímavost: Stanice leží v těsném sousedství vodní nádrže v Centrálním parku, která vytváří pás rekreační zeleně podél trasy metra B.
9. Luka
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 105 361 korun
Luka se nachází na lince B, opět v Praze 13. Meziročně zde evidujeme nárůst o 16 procent. Okolí tvoří sídlištní bloky s pravidelnou uliční sítí a průchody k parku a retenčním plochám. V docházkové vzdálenosti jsou školská zařízení a lokální služby. Dopravní obsluhu posilují autobusové linky směrem k metru i na západ města.
Zajímavost: Název stanice odkazuje na sídlištní sektor Luka, který byl budován v 80. letech v rámci rozsáhlé výstavby Prahy 13.
8. Střížkov
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 104 572 korun
Střížkov na lince C obsluhuje severovýchodní část města v rámci Prahy 9. Meziročně zde cena vzrostla o 11 procent. V okolí se střídají panelové domy s novějšími rezidenčními projekty a veřejnými plochami. Prostorové uspořádání je doplněno širšími komunikacemi navazujícími na Proseckou a Libereckou ulici. V docházkové vzdálenosti je základní občanská vybavenost.
Zajímavost: Stanice je známá svým výrazným klenutým zastřešením a otevřeným vestibulem.
7. Chodov
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 103 807 korun
Chodov leží na lince C v Praze 11. Meziročně je zde evidován růst ceny o šest procent. Okolí stanice spojuje rozsáhlou sídlištní zástavbu Jižního Města s administrativní a retailovou zónou. Dopravně navazuje na Jižní spojku a dálnici D1. Terénní reliéf a otevřené plochy zajišťují průchodnost území pro pěší i cyklisty.
Zajímavost: V blízkosti se nachází jedno z největších obchodních center v Praze, které tvoří lokální zaměstnanost i služby.
6. Prosek
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 103 627 korun
Prosek je na lince C v rámci Prahy 9. Meziročně zde cena vzrostla o 12 procent. Území zahrnuje směs panelových domů, novostaveb a menších vnitrobloků. Dopravně navazuje na Vysočanskou radiálu a Letňanskou ulici. Veřejný prostor doplňují parky a široké pěší tahy směrem ke Střížkovu a Letňanům.
Zajímavost: Prosek byl jednou z prvních pražských čtvrtí, kde se po roce 2008 rozšířila síť metra C severním směrem.
5. Lužiny
Nejdostupnější stanice metra pohledem cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 103 550 korun
Lužiny na lince B leží opět v Praze 13. Meziročně zde došlo k nárůstu o osm procent. Urbanismus vychází z velkorysého sídlištního plánu s průběžnými pěšími osami. Okolí tvoří převážně panelové domy s vloženými službami a školami. Dopravní napojení zajišťují radiální komunikace směrem k Rozvadovské spojce.
Zajímavost: Přímo u stanice začíná Centrální park Lužiny s propojením na Přehradní nádrž a cyklotrasy.
4. Opatov
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 103 459 korun
Opatov se nachází na lince C v Praze 11. Meziročně zde cena vzrostla o 15 procent. Zástavba je tvořena převážně vysokopodlažními panelovými domy Jižního Města. Lokalita má přímé autobusové napojení na okrajové části města i na sousední stanice. Veřejná infrastruktura zahrnuje školy, zdravotnická zařízení a sportoviště v pěší docházce.
Zajímavost: V okolí stanice se nachází jedno z nejvyšších sídlištních výškových obytných domů na Jižním Městě.
3. Rajská zahrada
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 101 407 korun
Rajská zahrada je na lince B v rámci Prahy 14. Meziročně zde cena vzrostla o devět procent. V okolí se kombinuje panelová zástavba s mladšími bytovými komplexy. Území navazuje na Chlumeckou a Kolbenovu dopravní osu s možností rychlého výjezdu na severovýchod města. Veřejná vybavenost je doplněna lokálními parky a cyklotrasami.
Zajímavost: Stanice byla při otevření v 90. letech známá netradičním architektonickým řešením s otevřenou nástupištní halou.
2. Černý Most
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 99 954 korun
Černý Most leží na konci linky B v Praze 14. Meziročně zde cena vzrostla o 16 procent. Okolní bytový fond tvoří převážně panelové domy doplněné pozdějšími dostavbami. Dopravní infrastrukturu charakterizuje napojení na dálnice D10 a D11 a přilehlý autobusový terminál. Veřejné služby a retail jsou soustředěny v obchodním centru a přilehlých areálech.
Zajímavost: Lokalita je jedním z hlavních přestupních uzlů mezi metrem a příměstskými autobusovými linkami na severovýchod Středočeského kraje.
1. Háje
Nejdostupnější stanice metra z hlediska cen bytů |
Cena za metr čtvereční: 97 973 korun
Háje na lince C obsluhují nejjižnější část Jižního Města v Praze 11. Meziročně zde cena vzrostla o 3 procenta. Okolí tvoří rozsáhlé sídliště s navazujícími parky a pěšími prostory. Dopravní napojení doplňuje blízkost Pražského okruhu a Kunratické spojky. V docházkové vzdálenosti je základní občanská vybavenost a rekreační plochy u Hostivařské přehrady v dostupném dojezdu MHD.
Zajímavost: Stanice nese název po původní vsi Háje, která byla v 70. letech začleněna do výstavby Jižního Města.